Wardress: veröffentlichen „Berserk“ vom kommenden Album

Am 17. März erscheint das neue Album Metal Til The End der deutschen Heavy Metal Maniacs von Wardress. Ab sofort gibt’s mit dem Song Berserk den Opener des Longplayers auf dem MDD YouTube-Kanal. Auf dem Album erwarten euch acht Songs klassischer Metal, bei dem der Albumtitel Programm ist. Heavy Metal in Reinform, ursprünglich und dennoch einfach zeitlos. Metal Til The End wurde von Rolf Munkes im Empire Studio in Bensheim produziert, erscheint als CD und auf Vinyl und kann bereits bei einigen Händlern vorbestellt werden!

Metal Til The End Tracklist:

1. Berserk

2. Metal Til The End

3. Motorlust

4. Mr. Crowley

5. Wardress

6. Serpents Kiss

7. Serves You Right

8. Metal Melodies

Links:

https://www.wardress-metal.com

https://www.facebook.com/wardressmetal