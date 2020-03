Wardress & Spy # Row am 01.04.2020 im Das Bett in Frankfurt Am Main (Vorbericht)

Bands: Wardress, Spy # Row

Ort: Das Bett, Frankfurt

Datum: 01.04.2020

Kosten: 15,20 € VVK, 18,00 € AK

Genre: Heavy Metal, 80s Metal

Links: http://www.spyrow.de/

https://www.facebook.com/wardressmetal/

https://bett-club.de/

Das Bett in Frankfurt am Main kann sich mal wieder über interessante Gäste freuen. Am 01.04.2020, sofern keine Absage kommt, werden Wardress und Spy # Row zu Besuch sein. Damit wird der Abend unter dem Motto True Heavy Metal stehen. Die 1984 gegründeten Wardress sehen ihre Wurzeln im Heavy Metal der Achtziger und so ist es nicht verwunderlich, dass sie sich anhören, wie die frühen Iron Maiden, Judas Priest oder Saxon. Dazu gibt’s eine kleine Prise Black Sabbath und auch Savatage und Omen haben die Jungs gehört. Damit ist ein guter Mix aus abgehendem Metal gewährleistet. Die Band setzt auf ein klassisches Line-Up, das heißt, zwei Gitarren, Bass, Drums und Sänger und damit spielen sie eine stilistische Bandbreite, die von harten thrashigen Klängen über schwermütige Epen bis zu Speed Metal Krachern reicht. Beim Konzert im Das Bett werden sie Songs aus ihrem ersten Longplayer Dress For War zum Besten geben.

Als zweite Band sind Spy # Row angekündigt, die in eine ähnliche Kerbe schlagen dürften. Ursprünglicher Heavy Metal gepaart mit jugendlicher Unbekümmertheit trifft auf sauber gespielte Riffs und ausdrucksstarken Gesang. Dabei werden auch hier Songs des Debütalbums Blood Brothers im Vordergrund stehen. Die drei kennen sich von Geburt an, und haben ihre Kindheit miteinander verbracht. Das merkt man ihnen auf der Bühne auch sofort an. Da passt alles zusammen und sie verstehen sich blind. Von ihren Live-Fähigkeiten konnte ich mich bereits in Kiel überzeugen. Da standen sie als Supportband bei der Nazareth Tour auf der Bühne. Gerade Sam Niklas Jaegers raue Stimme konnte überzeugen und auch sein Bruder Tim Louis steuert kräftige Vocals bei. Den kräftigen Beat liefert Drummer Arian Gerhardt und so braucht es keinen weiteren Mitstreiter.

Diese beiden Bands kommen zusammen in Das Bett und dürften für einen unterhaltsamen Abend sorgen. Also hingehen. Mit viel Glück können zwei Leser für lau dabei sein, denn wir verlosen demnächst zwei Eintrittskarten für das Event.