As I Lay Dying: sagen alle bevorstehenden Haupttermine im April ab

Statement von As I Lay Dying:

„To all of our European fans,

With the postponement of the Impericon Festivals and all of the limitations imposed as a result of this global pandemic, we are unfortunately left with no choice but to cancel our upcoming headline dates in April.

We were really looking forward to these shows. However we realize that health and safety must come first at this time. So we’ll be looking to reschedule these dates in the near future.

For now, thanks for your understanding and please take care of yourselves. We look forward to seeing you all again soon. With love and gratitude,

As I Lay Dying“

Deutsche Übersetzung:

„An alle unsere europäischen Fans,

Mit der Verschiebung der Impericon-Festivals und all den Einschränkungen, die uns aufgrund dieser globalen Pandemie auferlegt wurden, bleibt uns leider keine andere Wahl, als unsere bevorstehenden Haupttermine im April abzusagen.

Wir haben uns sehr auf diese Veranstaltungen gefreut. Uns ist jedoch klar, dass Gesundheit und Sicherheit zu diesem Zeitpunkt an erster Stelle stehen müssen. Deshalb werden wir uns bemühen, diese Termine in naher Zukunft zu verschieben.

Für den Moment danken wir Ihnen für Ihr Verständnis und bitten Sie, sich um Ihre Gesundheit zu kümmern. Wir freuen uns darauf, Sie alle bald wieder zu sehen.

Mit Liebe und Dankbarkeit,

As I Lay Dying“