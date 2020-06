Wardruna: veröffentlichen neuen Song und Video „Lyfjaberg“

“Als uns die Umstände dazu gezwungen haben, die Veröffentlichung unseres neuen Albums Kvitravn zu verschieben, war uns sofort klar, dass wir trotzdem schnell neue Musik veröffentlichen wollten. In unsicheren Zeiten kann Musik – und Kunst im Allgemeinen – eine große Bedeutung zukommen. Daher entschlossen wir uns, dass jetzt nicht die Zeit des Schweigens ist und haben sofort in den Kreativmodus geschaltet, sind ins Studio gegangen und haben den Song Lyfjaberg aufgenommen.” So das Statement der Band zu ihrem neuen Song Lyfjaberg.

Das alte nordische Wort Lyfjaberg bedeutet „heilender Hügel“ oder „heilender Berg“ und ist bekannt aus der nordischen Mythologie und dem aus der Edda (Sammlung literarischer Werke in altisländischer Sprache) stammenden Gedicht Fjörsvinnsmál. Er gilt als Ort des Trostes und der Heilung der Kranken und Verwundeten, die es schaffen, den Berg zu erklimmen und ihre Opfer im Schrein niederzulegen – denn jedes Geschenk erfordert ein anderes Geschenk im Gegenzug.

Wardruna Mastermind Einar Selvik kommentiert:

“Einen hohen Berg zu erklimmen, sei es in der Realität oder metaphorisch, ist eine gleichermaßen körperliche wie geistige Herausforderung – davon handelt Lyfjaberg. Ich habe versucht, diese Reise auf den Gipfel des Berges als eine sowohl für Geist und Seele als auch für die Füße und den Körper zu begreifen und niederzuschreiben. Alles, was wirklich wertvoll ist, hat seinen Preis.”

Das Video zu Lyfjaberg wurde größtenteils in den Bergen bei Tustna in Norwegen gedreht, Anfang Mai, als plötzlich der Winter beschloss mit voller Kraft zurückzukehren und wir uns in für drei Tage und Nächte durch einen halben Meter hohen Schnee kämpfen mussten. In vielerlei Hinsicht spiegelt der Entstehungsprozess des Videos die Bedeutung des Songs wider, denn wir mussten alle ein paar unserer inneren Hügel überwinden um das Video fertigzustellen. Ein großer Dank geht an Ragnarok Film und alle Mitwirkenden, die sich von Anfang an voll und ganz für dieses Projekt begeistert haben.

Hier die englische Übersetzung des Textes: Wardruna – Lyfjaberg

Healing-hill

Saddle your soul and let it ride

With blind eyes, you’ll surely find the way Draw your breath in – let your thoughts fly Let it out slowly – on winds you´ll bide

The spindle spins, the thoughts entwine revolving sight The enchantment song lures the soul from its shape Out through the door, through the cobweb-veil

Out borne on bare feet, a heavy burden

Out in your innermost, a steep trail ahead High upon Healing-Peak, nine maidens await

At the first stop where paths cross, you pause Leave clothes behind and all you own

Where you are heading, they´ll be of no use The burden lightens, but heavy is the trail ahead

At the second stop where paths cross, you pause Leave time behind, and weighty thoughts Where you are headed, they´ll be of no use

The burden lightens, but heavy is the trail ahead

At the third stop where paths cross, you pause Leave fears behind, let fall all masks

Where you are headed, they´ll be of no use The burden lightens, but heavy is the trail ahead

Naked at the top, the mountain knows you North waves an eagle-wing, the wind it draws The shadow-women dance about you

They sing for you, chanting powerful runes

Wounds and sickness Of marrow and blood Of meat and bone

Of flesh and skin into weather and wind

you fade

I summon you into the mountain blue Where neither sun nor moonshine can reach you I summon you into the forest where no one dwells

and out to the sea where no man rows Deep beneath an earthbound stone out of harm’s way