Slayer: feiert morgen den International „Slayer-Day“ mit dem Film „The Repentless Killogy“ On Demand

Morgen um Mitternacht, Samstag, den 6. Juni, wird zum ersten Mal seit seiner Kino-und DVD-Veröffentlichung im vergangenen November der Film Slayer: The Repentless Killogy sein video on demand-Debüt liefern. Dies geschieht natürlich pünktlich zum morgigen International Day Of Slayer, dem jährlichen Szene-Feiertag, der die kompromisslose Musik der legendären Thrash/Punk/Metal-Band Slayer feiert. Seit der Einführung jenes Tages vor 18 Jahren haben Slayer-Fans jeden 6. Juni ein großes „Slay-out“ veranstaltet, an dem sie die Arbeit oder Schule schwänzen, um den Tag damit zu verbringen, Slayer auf nuklearer Lautstärke in ihrem Auto, zu Hause, auf öffentlichen Plätzen oder im Internet zu hören. Um dieses Jahr jedoch die Gesundheit der Slayer-Fans zu schützen, muss der Internationale Slayer-Tag gezwungenermaßen Zuhause stattfinden – also ein „Slay-In“!

Hierzu präsentiert die Band ihren Spielfilm eine Woche lang zum Sonderpreis von 6,66 USD als Video On Demand. 50% des Erlöses werden im Auftrag von Slayer, Nuclear Blast und Global Merchandising Services gespendet an die Wohltätigkeitsorganisation Live Nation’s Crew Nation, die von der COVID-19-Krise betroffenen Roadcrew-Mitgliedern der Musikindustrie hilft. Seht hier den Trailer zum Film und hier könnt Ihr Slayer: The Repentless Killogy als On Demand Video bestellen: http://slayer.net/internationaldayofslayer

Teil 1 des Films Slayer: The Repentless Killogy wurde geschrieben und inszeniert von BJ McDonnell, der bereits Regie führte für die drei brutalen Musikvideos zu You Against You, Repentless und Pride In Prejudice von Slayers letztem Studioalbum Repentless (2015). Der Film beginnt mit den Musikvideos, die als eine chronologische Handlung zusammengesetzt wurden, und geht dann in eine in der Jetztzeit angesiedelte Erzählung über, die speziell für diesen Film geschrieben wurde. In Teil 1 sind viele der Schauspieler zu sehen, die bereits in den Musikvideos auftraten: Jason Trost (Beats Of Rage, HatchetIII) als Wyatt, Danny Trejo (Machete, From Dusk Til Dawn), Richard Speight (Band Of Brothers, Supernatural), Derek Mears (Agents Of S.H.I.E.L.D.), Jessica Pimentel (Orange Is The New Black), Tyler Mane (X-Men, Halloween II), Bill Moseley (The Devil’s Rejects, The Texas Chainsaw Massacre 2), Caroline Williams (The Texas Chainsaw Massacre 2, Sharknado 4), und Sean Whalen (Twister, The People Under The Stairs).

Teil zwei zeigt Slayers gesamtes Live-Set, das am 5. August 2017 im Los Angeles Forum aufgenommen wurde. Regie führte Wayne Isham, der bereits Clips für Künstler wie Metallica, die Foo Fighters, Michael Jackson, Kelly Clarkson und Britney Spears gedreht hat. Zu sehen sind Slayer mit einer der aufwändigsten Bühnenproduktionen ihrer gesamten Bandkarriere und zu hören gibt es natürlich Fanfavoriten wie South of Heaven, War Ensemble, Mandatory Suicide, Dead Skin Mask, Raining Blood und Angel Of Death.

Für ein zusätzliches Feature von Slayer: The Repentless Killog wurde die Band – bestehend aus Tom Araya, Kerry King, Gary Holt und Paul Bostaph – befragt über das Album Repentless, ihre Fans, ihre Mitgliedschaft bei den Big Four und noch vieles mehr, und all dies ist unter dem Namen A Prequel to Slaying… hier verfügbar:

https://www.youtube.com/watch?v=nkAL1V_S2IU