In Flames: verkünden 20th Anniversary Edition von „Clayman“ und veröffentlichen Lyricvideo zum Titeltrack

Schwedens Heavy Metal Giganten In Flames feiern anno 2020 gleich zwei große Meilensteine ihrer Bandgeschichte: Zum einen kann die Truppe auf volle 30 Jahre Existenz zurückblicken und zum anderen steigt für ihr gefeiertes Album Clayman das zwanzigjährige Jubiläum. Zu Ehren dessen erscheint am 28. August eine 20th Anniversary Edition von Clayman, die bereits jetzt zum Vorverkauf bereit steht: www.inflames.com/Clayman2020

Heute veröffentlicht die Band das Lyricvideo zu der ersten Single Clayman (Re-Recorded):

Frontmann Anders Fridén erzählt über die 20th Anniversary Edition:

„Diese Platte hat unsere Karriere in vielerlei Hinsicht geprägt. Deshalb mussten wir zum 20-jährigen Jubiläum in diesem Jahr einfach etwas Massives für unsere Fans auffahren. Als wir zurück ins Studio gingen, um einige der Originaltracks neu aufzunehmen, sahen wir uns wie in der Zeit zurückgeworfen und wieder an jenem Tag, wo wir zum ersten Mal die Songs einspielten. Jedes Detail des neuen Artworks und der Visuals wurde gründlich durchdacht, wobei wir uns immer die Frage stellten, was die Jesterheads am liebsten sehen würden. Das ist nun für sie! Vielen Dank für Eure Treue und für 20 Jahre Clayman.“

Clayman 20th Anniversary Edition wurde komplett remastered von Ted Jensen (Pantera, Deftones, Gojira) und erhielt ein komplett frisches Artwork mit einem 16-seitigen Booklet, einem neuen Instrumentalmedley und 4 neu aufgenommene Versionen von den Fanfavoriten wie Only For The Weak oder Pinball Map. Jene Tracks wurden von Howard Benson (My Chemical Romance, Motörhead) produziert und von Chris Lord-Alge (Green Day, Rob Zombie) gemixt. Das Album erscheint in digitaler Version sowie als CD Digipak, Doppel-LP farbiger Vinyl im Deluxe Trifold und großem Booklet, 11 remasterten Tracks auf einer 12“ und 5 Bonustracks auf einer 10“ im bedruckten Sleeve.

Noch vor der Veröffentlichung von Clayman 20th Anniversary Edition werden In Flames eine digitale Clayman 2020 EP am 24. Juli veröffentlichen, die die 2020er Versionen von Only For The Weak, Bullet Ride, Pinball Map, Clayman und dem neuen Instrumentaltrack Themes And Variations In D-Minor enthält.

Zudem haben In Flames sich mit Knotfest.com zusammengeschlossen und streamen dort ihre komplette Headlineshow des Wacken Open Airs von 2018. Ein exklusives T-Shirt wird ebenfalls an den Tagen zum Verkauf stehen. Schaltet heute Abend, am 5. Juni um 20h CEST ein, um die Premiere auf www.Knotfest.com zu erleben – danach wird der Stream noch für 72 Stunden verfügbar sein.

Auf Grund der COVID-19 Pandemie musste The Metal Tour Of The Year mit Megadeth, Lamb Of God, Trivium und In Flames leider auf 2021 verschoben werden. Neue Daten werden in Kürze bekanntgegeben und zuvor gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Clayman 20th Anniversary Edition Trackliste: