Wardruna: veröffentlichen neues Video ‚Kvitravn‘

Heute erscheint der Titeltrack des neuen Wardruna Albums Kvitravn (weißer Rabe), zeitgleich feiert das dazugehörige, spektakuläre Video Premiere. Das neue Album erscheint weltweit am 22. Januar 2021 und kann in verschiedenen Formaten und Bundles auf http://www.wardruna.com vorbestellt werden.

Bandleader Einar Selvik sagt über Kvitravn: „Ich freue mich so sehr, dass ich diesen Song endlich mit euch teilen kann. Kvitravn ist ein Lied über die Tradition von Tieren als Führer und über den Symbolismus und die Legenden von heiligen weißen Tieren, die sich in der nordischen und anderen Kulturen auf der ganzen Welt wiederfinden. Diese hochangesehenen Kreaturen, egal ob Rabe, Schlange, Bär, Elch, Rentier, Elefant oder Löwe – werden in der animistischen Tradition als prophetische, göttliche Boten und als Reinheit und Erneuerung repräsentierende Hüter sowie als Brücken zwischen den Welten betrachtet.”

Es war von Anfang an klar, dass wir uns einer ambitionierten und herausfordernden Aufgabe stellen mussten, wenn man bedenkt, wie selten man einem weißen Raben in der freien Wildbahn begegnet. Allerdings schien das Schicksal auf unserer Seite zu sein und das ‘unmögliche’ Puzzelteil fügte sich ein als wäre es von einer göttlichen Macht gegeben.”



Das Video für Kvitravn enstand an verschiedenen Orten in Norwegen und Russland und wurde von Ragnarok Film produziert, dasselbe Team, das auch schon das im Juni erschienene Video zu Lyfjaberg, das mittlerweile über 6.5 Millionen Mal auf YouTube angeschaut wurde, verantwortlich zeichnete.

Über Wardruna…