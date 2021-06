Warkings: veröffentlichen ersten Appetizer „Fight“ aus kommendem Album „Revolution“

Die Götter der Unterwelt schicken ihre Armeen aus, um Warkings zurück in ihr Reich zu bringen. Aber diese Armee von Kriegern wurde von Odin selbst auserkoren, um sicherzugehen, dass es jeder einzelne wert ist, seine Hallen zu betreten. Diese vier Helden könnten unterschiedlicher nicht sein: ein römischer Tribun, ein wilder nordischer Krieger, ein entschlossener Kreuzritter und ein tödlicher Spartaner. Reiner und unverfälschter Metal wurde ihre Religion, und so bekämpfen sie ihre Feinde mit vernichtendem Stahl in der Tradition von Helloween, Gamma Ray und Manowar.

Nachdem erst Ende Juli 2020 das letzte Album Revenge erschien, kehren die mächtigen Krieger nun zurück auf das Schlachtfeld und ihre Waffen bestehen auch jetzt aus puren und unverfälschten Heavy Metal-Hymnen. Der dritte Teil der Warkings-Saga Revolution erscheint am 20. August via Napalm Records. Es ist an der Zeit für die Revolution, die Welt braucht eine Revolution! Als Appetizer wurde nun die erste Single Fight veröffentlicht, inklusive dazugehörigem Musikvideo der Regisseure Ralf Leitner und Adrian Salchner.

Tracklist Revolution:

01. We Are The Fire

02. Sparta – Part II

03. Fight

04. Spartacus

05. Kill For The King

06. Deus Lo Vult

07. Ave Roma

08. Ragnar

09. By The Blade

10. Where Dreams Die

https://www.warkings.rocks/

https://www.facebook.com/warkingsmetal