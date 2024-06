Warmen: veröffentlichen animiertes Video zu „A World Of Pain“

Als Janne & Antti Wirman im August 2023 ihre gemeinsame Band Warmen reaktivierten, konnte niemand ahnen, was uns erwarten würde. War Warmen in der Vergangenheit eher als Nebenprojekt und Spielwiese des Children Of Bodom-Keyboarders bekannt, veröffentlichten die Männer (Janne „Warman“ Wirman, Petri Lindroos, Antti „Warman“ Wirman, Jyri Helko & Seppo Tarvainen) mit Here For None ein atemberaubendes Melodic-Death-Metal-Meisterwerk und traten damit eindrucksvoll in die Fußstapfen von Jannes früherer Band.

Here For None stieg auf Anhieb in die finnischen und deutschen Albumcharts ein und sorgte nicht nur in diesen Ländern für offene Münder. Allein auf Spotify wurde das Album bereits über eine Million Mal gestreamt.

Nun präsentiert die Band ein animiertes Musikvideo zu einem der beliebtesten Songs des Albums A World Of Pain.

Der vollständig animierte Videoclip wurde von Studenten des Studiengangs Bachelor of Design (Animation & Interactive Media) an der RMIT-University in Melbourne, Australien, erstellt. Sie haben die letzten 15 Wochen mit der Arbeit an dem Video verbracht und das Ergebnis ist ein visuelles Feuerwerk, ein animierter Kurzfilm. Die Produzenten Aaron McLoughlin und Simon Norton haben zusammen mit ihrem Team rund 3000 Stunden mit der Erstellung des Videos verbracht. (Siehe Liste der Credits unten).

Die Band erklärt:

„Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt ein animiertes Video von der RMIT-University bekommen haben, und wir müssen sagen, es ist fantastisch. Es ist ein unglaubliches visuelles Feuerwerk, das zu unserem Song passt: A World Of Pain. Wahrscheinlich der brutalste Song auf dem letzten Album. Es macht immer Spaß, ihn live zu spielen. Ganz anders als das, was wir jemals zuvor gemacht haben.

Viel Spaß beim Anschauen!“

Aaron McLoughlin fügt hinzu:

„Unser erster Eindruck von dem Song war, wie episch die rohen Emotionen klangen, also wollten wir dieses Gefühl von Größe vermitteln. Die talentierten Animationsstudenten des RMIT sind immer wieder beeindruckend, und sie haben dieses brutale Off-World-Setting erdacht, in dem große Dinge geschehen. Die Konzeptkunst war so fantastisch, dass wir sofort wussten, dass wir viele visuelle Effekte in die handgezeichneten Animationen einbauen mussten, viel mehr als wir jemals zuvor getan hatten. Ich bin superstolz auf das Ergebnis – es ist ein planetenvernichtender Track und das Team hat unzählige Stunden daran gearbeitet, die Macht von Warmen zu visualisieren!“

In Zusammenarbeit mit Flori von Reaper Entertainment haben die Studenten der RMIT-University bereits atemberaubende Videos für zahlreiche Bands produziert, darunter Children Of Bodom, Alestorm, Koorpiklaani, Tankard, Pain, Wolfchant und viele mehr.

Warmen Liveshows:

21.06.2024 – Nummirock, Kauhajoki Finnland

30.06.2024 – Tuska-Festival, Helsinki Finnland

13.07.2024 – Metallivuori, Turku Finnland

02.08.2024 – Saarihelvetti, Tampere Finnland

08.08.2024 – Dark River Festival, Kotka Finnland

17.08.2024 – Tavastia, Helsinki Finnland

08.11.2024 – Kaaoszine Festival, Vaasa Finnland

Warmen – A World Of Pain animated Music Video 2023-2024 – Credit List

Created by students in the Bachelor of Design (Animation & Interactive Media) program at RMIT-University in Melbourne, Australia.

Directors: Inthira Deuansavan, Atticus Kim, Cindy Mai, George Margvelashvili

Production Managers: Simon Norton, Aaron McLoughlin, Li Zhang

Production Designers: Danika Alwyn, Yating Chang, Guanwei Chen, Inthira Deuansavan, Melanie Jackson, Atticus Kim, Jia Xuan Law, Daze Liu, Cindy Mai, Shereen Vanya Regine Makinto, Georgiy Margvelashvili, Aaron McLoughlin, Jasmine Muy, Jordana Nguyen, Simon Norton, Griffin George Puthenpurayil, Lucas Stewart, Je Hahn Tan, George Vyssaritis, Artisan Wardhana, Jui-Ting Yen, Andrea Yiannis, Jessie Yin, Li Zhang

Character Designers: Inthira Deuansavan, Atticus Kim, Cindy Mai

Background Designers: Inthira Deuansavan, Jordana Nguyen

Colour Designers: Cindy Mai, Jordana Nguyen

Lead Animators: Yating Chang, Guanwei Chen, Melanie Jackson, Atticus Kim, Georgiy Margvelashvili, Simon Norton, Aodhan Redmond, Kelsey Reichelt, Chen Shi, Nicola Soldatos, Courtney Spencer, Je Hahn Tan, Andrea Yiannis

Assistant Animators: Yunlin Bai, Vanessa Bui, Sacha Bryning, Hannah Cimenoglu, Mulan Diao, Massimo Gamboni, Clarissa Hendri, Jay Leung, Leo Norman, Natalie Poon, Qige Qi, Nicole Sequiera, Cindy Truong, Kaylin Van Biljon, Carrie Weng, Samantha Yao, Jessie Yin, Li Zhang

Effects Animators: Atticus Kim, Jia Xuan Law, Shereen Vanya Regine Makinto, Georgiy Margvelashvili, Aaron McLoughlin, Simon Norton, Griffin George Puthenpurayil, Lucas Stewart, Milka Kurnia Surja, Je Hahn Tan

Background Artists: Yunlin Bai, Vanessa Bui, Yating Chang, Inthira Deuansavan, Jana Enriquez, Changge Huang, Melanie Jackson, Atticus Kim, Erin Kim, Cindy Mai, Georgiy Margvelashvili, Jordana Nguyen, Courtney Spencer, Lucas Stewart, Nathan Tannady, Liam Wheatley, Jui-Ting Yen, Jessie Yin, Joy Zou

Compositors: Georgiy Margvelashvili, Aaron McLoughlin, Simon Norton

Producers: Aaron McLoughlin, Simon Norton