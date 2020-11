Warpath: veröffentlichen offizielles Video zu „Innocence Lost“

Seit 3 Dekaden treiben Warpath aus Hamburg nun bereits ihr Unwesen und feiern dies mit ihrem neuen Release Innocence Lost – 30 Years Of Warpath!

Jetzt haben sie das offizielle Video zu ihrem neuen Song Innocence Lost veröffentlicht, das man sich hier anschauen kann:

Innocence Lost – 30 Years Of Warpath beinhaltet 11 massive und alles zerstörende Thrash Kracher – darunter unter anderem der neue und bis dato unveröffentlichte Song Innocence Lost (aufgenommen vom neuen und aktuellen Warpath Line-up), einer anderen Version von God Is Dead sowie der Originalaufnahme des Venom-Covers Black Metal mit Gastvocals von Cronos (Venom) und Sabina Classen (Holy Moses).

Dennis Koehne übernahm das Mastering des neuen Songs, und auch das Remastering der restlichen Songs auf dem Album. Die Albumcover wurde von Chris Hergt gestaltet.

Innocence Lost – 30 Years Of Warpath wird am 04.12.2020 bei Massacre Records erscheinen und kann hier vorbestellt werden » https://lnk.to/innocencelost

Warpath

Innocence Lost – 30 Years Of Warpath

01. Innocence Lost

02. Black Metal (Feat. Cronos & Sabina Classen)

03. Reborn

04. Against Everyone

05. Massive

06. Extend

07. That’s For Me

08. Paranoia

09. F.U.

10. Crossing

11. God Is Dead

Thrash Metal

Release: 04/12/2020

https://www.warpath-germany.com

https://www.facebook.com/WarpathHamburg

https://www.youtube.com/channel/UCAoIWGU9y54PSoCD9P-ZcJw

https://www.instagram.com/warpath_germany

https://spoti.fi/2pj8BRD