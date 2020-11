MajorVoice: veröffentlicht am 13.11.2020 seine neue Single „Wenn Du Gehst“

Am 13.11.2020 veröffentlicht MajorVoice die zweite Single Wenn Du Gehst aus seinem neuen Album Morgenrot, welches am 22.01.2021 weltweit veröffentlicht wird. Für den passionierten Opern-Bass ist es insofern eine echte Premiere, als dass er zum ersten Mal eine Single in deutscher Sprache vertont hat .

Wenn Du Gehst ist eine zeitlose Liebeskummer-Midtempo-Nummer, welche schon zu Beginn von MajorVoice‘ einzigartig warmen, klassischen Gesang eingeläutet wird und den Zuhörer in einen wohligen, musikalischen Mantel hüllt.

In dem Song besingt MajorVoice das Ende der großen Liebe. Er gibt seine Geliebte frei und beschreibt hoch emotional, wie seine Welt ohne sie aussehen wird. Der unverwechselbare Opernvirtuose entführt in Wenn Du Gehst seine Zuhörer in eine Welt voller Herzschmerz und Gänsehaut. Tieftraurig und dennoch alltäglich – gerade das macht den Song aus.

Discography:

2017: A New Chapter

2019: A Newer Chapter

2019: This Lonely Ark

http://majorvoice.de/

https://www.facebook.com/MajorVoiceOfficial/

https://www.instagram.com/majorvoiceofficial/