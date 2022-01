Warpath: veröffentlichen „Parasite“ Lyric Video

Warpath sind mit ihrem siebten Studioalbum Disharmonic Revelations zurück; einem unerbittlichen Album, und dem ersten mit amtlicher Zwei-Gitarren-Wall-Of-Sound-Attacke!

Es wird am 04.03.2022 bei Massacre Records erscheinen und kann hier bereits vorbestellt werden » https://lnk.to/disharmonicrevelations

Es wird als CD Digipak mit Bonustracks, limitierter Vinyl LP sowie in digitaler Form erhältlich sein.

Heute hat die Band ihre neue Single Parasite veröffentlicht sowie das dazugehörige Lyricvideo, das man sich hier ansehen kann:

Auf Disharmonic Revelations trifft ein wesentlich ausgereifterer Songwriting-Ansatz auf schwere Riffs, unerbittliches, aber präzises Schlagzeugspiel und eine kristallklare, aber auch ultra-schwere Produktion von Jörg Uken (Soundlodge). Über all dem thront Sänger Dirk Weiß, der sich dieses Mal stimmlich gewaltig gesteigert hat! Für die Gestaltung des Albumartworks ist Chris Hergt verantwortlich.

Die Record Release Shows werden im März zusammen mit Act Of Creation und Detraktor stattfinden, Tickets gibt es bei https://www.metaltix.com/warpath-tickets-5250.html

Warpath – Disharmonic Revelations

CD Digipak

01. The Last One

02. Disharmonic Revelations

03. Parasite

04. A Part Of My Identity

05. Visions And Reality

06. Scars

07. Egos Aspire

08. MMXX

09. Resurrection

10. Decisions Fall

11. Digitized World

12. The Unpredictable Past

13. Innocence Lost (Bonus Track)

14. MMXX (Alternative Version) (Bonus Track)

Ltd. Vinyl LP

A-Side

The Last One

Disharmonic Revelations

Parasite

A Part Of My Identity

Visions And Reality

Scars

B-Side

Egos Aspire

MMXX

Resurrection

Decisions Fall

Digitized World

The Unpredictable Past

Warpath Live:

04.03.2022 DE Hamburg – Headcrash

05.03.2022 DE Wetzlar – Black Pearl

06.05.2022 DE Hannover – Subkultur

07.05.2022 DE Düsseldorf – AK 47

05.06.2022 DE Oschersleben – Rock & Metal Days

11.06.2022 DE Reichenbach – Chronical Moshers Open Air

22.07.2022 DE Fritzlar – Rock Am Stück

23.07.2022 DE Berlin – Metal Gods Open Air

12.08.2022 DE Büdesheim – Krawall’o’Rock Open Air

27.08.2022 DE Laberweinting – Pure Fucking Metal FestEvil

https://www.warpath-germany.com

https://www.facebook.com/WarpathHamburg