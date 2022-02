Filmtitel: Warten Auf’n Bus – Staffel 2

Sprachen: Deutsch

Untertitel: Deutsch für Hörgeschädigte

Laufzeit: ca. 210 Minuten + 50 Minuten

Genre: Komödie & Unterhaltung, Drama

Release: 13.01.2022

Regie: Fabian Möhrke

Link: https://bluray-disc.de/blu-ray-filme/herausgeber/eye-see-movies

Produktion: Eye See Movies

Schauspieler:

Ronald Zehrfeld, Felix Kramer, Jördis Triebel, Ursula Werner, Alexander Schubert, Reza Brojerdi u.v.a.

Kauzig verrückt, dazu eine Parodie ans Landleben, verpackt in eine unterhaltsame Komödie mit ein wenig Drama. Was bei Warten Auf’n Bus in der ersten Staffel im Sommer 2020 funktioniert hat, soll nun im zweiten Streich fortgesetzt werden. Seit Mitte Januar steht der zweite Teil für euch griffbereit beim DVD-, Blu-ray- und Serien-Dealer eures Vertrauens im Regal. Unter der Regie von Fabian Möhrke greifen die Schauspieler Ronald Zehrfeld, Felix Kramer, Jördis Triebel, Ursula Werner, Alexander Schubert und Reza Brojerdi wieder nach euren Lachmuskeln. Ganze 210 Minuten warten wieder alle gespannt auf den Bus und weil das nicht reicht, gibt es noch 50 Minuten Wartezeit on Top als Bonusmaterial zum Nachschlag.

Die Story von Warten Auf’n Bus – Staffel 2:

In der Fortsetzung beschäftigt die beiden einfältigen Lebemänner in langsam einsetzender Midlife-Crisis erneut eine Vielfalt an Themen, schließlich gibt es genug, über das Hannes und Ralle noch philosophieren können. Während das Duo an seiner Haltestelle irgendwo in Brandenburg auf den Bus wartet, kann man einfach enorm viele Abenteuer erleben. Ralle sinniert unter anderem über die Gentrifizierung in Brandenburg, der hochbegabte Hannes soll das Dach der neuen Tesla-Fabrik begrünen. Ja, so was erleben ganz normale Männer wie du und ich jeden Tag an der örtlichen Bushaltestelle, oder nicht? Wachträumen hilft den beiden über ihre Albträume hinweg und bringt doch wieder Ruhe in ihrer Leben. Die liebenswerte Busfahrerin Kathrin holt die Aussteiger aus dem hier und jetzt zurück ins Leben. Tipps in Sachen Liebe gibt es da kostenlos als milde Gabe. Stets mitten im Geschehen ist der Hund Maik, der die Story quasi geschickt abrundet.