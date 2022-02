Massive Ego: veröffentlichen neues Video zu ‚Fake Star‘ aus der „The New Normal“ EP

Massive Ego haben mit Fake Star den neuesten Song aus der neuen EP The New Normal veröffentlicht. Der Song folgt auf die zuvor veröffentlichten Singles, alle Songs sind auf der am Freitag erschienenen EP der Band enthalten.

“Fake Star reflects on an ever-changing night sky overpopulated with Elon Musk’s man-made machines circling above our heads, questioning humankind’s interference with the solar system given our track record here on Earth.” – Massive Ego

Massive Ego kehren mit der 5-Track-EP The New Normal zurück. Die neuen Songs besinnen sich auf die Stärken der Band, die ihr erstes Album Beautiful Suicide zu einem Fanliebling machten. Eine Rückkehr zur alten Form, geprägt von eingängigen Synth-Pop-Melodien und düsteren 80er-Jahre-Einflüssen. You Will Comply ist ein Kommentar zu einer pandemiemüden Gesellschaft. Fake Star reflektiert über einen sich ständig verändernden Nachthimmel, an dem es inzwischen mehr Satelliten als echte Sterne gibt. Dead Eyes bringt das Tempo zurück auf die Tanzfläche, mit pulsierenden Beats und Texten, die den Hörer auf einen einsamen Weg der Selbstzerstörung führen. Die Gothic-Untertöne von The Vampires Wife verdeutlichen den eklektischen Charakter dieser EP, und Not Without Consequence liefert eine bissige Gesangseinlage neben härteren Beats. Hier erhältlich: https://massiveego.lnk.to/TheNewNormal

Massive Ego haben bereits mit der Arbeit an einem neuen Album für 2022 begonnen mit einem neuen Line-Up und einem vertrauten Mitglied namens Lloyd Price, der maßgeblich zum Sound und zur Produktion ihres ersten Albums bei Out of Line und ihrem größten Clubhit I Idolize You beigetragen hat. Ein viertes neues Bandmitglied ist Porl Young, der als ehemaliges Element der Goth-Pop-Band der britischen Gothic-Band Rosetta Stone aus den 90ern und hatte Gastauftritte auf Tracks von The Mission. Porl verleiht dem Massive Ego-Sound ein zusätzliches Gitarrenelement im Hinblick auf eine Reihe von Festivalauftritten im Jahr 2022, darunter…

Plage Noire (D) – 6.-7. Mai

Out Of Line Weekender Festival (D) – 12.-14. Mai

Castle Party (PL) – 8.-10. Juli

Dazu kommen weitere europäische Festivals, die noch bekannt gegeben werden, und eine Europatournee zu einem späteren Zeitpunkt. Massive Ego haben eine aufregende neue Zukunft angeteasert, ohne Angst vor Veränderungen, mit einem Auge auf die Vergangenheit, aber mit einem definitiv nach vorne gerichteten Geist.

The New Normal Tracklist:

1. You Will Comply

2. Fake Star

3. Dead Eyes Black

4. The Vampires Wife

5. Not Without Consequence

Massive Ego Line-Up:

Marc Massive – Vocals

Oliver Frost – Percussion

Lloyd Price – Synths

Porl Young – Guitar / Synth

Massive Ego online:

https://www.massiveego.co.uk