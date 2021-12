Massive Ego: neue Single „Dead Eyes Black“ veröffentlicht

Die britische Band Massive Ego ist zurück mit ihrer zweiten Single Dead Eyes Black aus der kommenden EP The New Normal. Mit der neuen Single Dead Eyes Black kehrt die Band zu ihren Synthie-Pop-Wurzeln zurück. Pulsierende Electronics führen den Hörer auf einen einsamen Weg der Selbstzerstörung und greift damit ein vertrautes, düsteres Thema der Band auf. Doch kurz vor Weihnachten veröffentlicht, ist in den Texten von Marc Massive Ego diesmal keine festliche Stimmung oder Glühwein zu finden.

„Es ist zweifellos eine düstere Single, aber in mancherlei Hinsicht ist sie perfekt für die Weihnachtszeit. Nicht alle Leute können sich unbeschwert fühlen und die Erwartung erfüllen, eine gute Zeit zu haben, was oft im Gegenteil endet und Depressionen und dunkle Gedanken schnell die Oberhand gewinnen können. Das Lied stellt dies dar, und obwohl man versuchen kann, einen Freund von seinen dunklen Gedanken abzulenken, ist es oft sichtbar, wenn man ihm in die Augen schaut. Man sieht eine Art tote und leere Dunkelheit, die einen anschaut“, sagt Marc Massive, Sänger der Band, über den Song.

Die neuen Songs der kommenden EP wurden in einer herausfordernden Phase des Umbruchs in der Bandbesetzung geschrieben und spiegeln die größeren Veränderungen in der Welt durch die Pandemie und den Brexit wider.

„Nach 26 Jahren werden immer wieder Bandmitglieder kommen und gehen. Beziehungen ändern sich, die Leute wollen andere Dinge, und einige haben ihre eigene Agenda. Wir haben jetzt innerhalb weniger Monate zweimal einen Besetzungswechsel hinter uns, aber wir kommen auf der anderen Seite wieder heraus. Wir sind gespannt auf die nächste Phase und freuen uns darauf, uns anzupassen, denn Stillstand ist langweilig“, fügt Oliver Frost, der Schlagzeuger, hinzu.

Die EP präsentiert einen zeitgemäßen Sound, der sich durch eingängige Synth-Pop-Melodien mit einer Prise dunklerer 80er-Jahre-Sounds auszeichnet. Dieser neue Track folgt auf You Will Comply. Eine Ode an die Generation in der neuen Normalität und die aktuelle Realität, in der sich die Welt befindet. Nach einer langen Periode der erzwungenen Isolation, distanziert von einer pandemiemüden Gesellschaft, ausgehungert von jeglicher Interaktion mit ihren Mitmenschen kehren Massive Ego mit der ersten Single ihrer kommenden EP zurück und reflektieren, wo sie jetzt als Spezies stehen. Das ist unsere Realität. Das ist The New Normal.

Auch wenn die neuen Songs von Massive Ego so abwechslungsreich sind wie immer, spielen sie doch die Stärken der Band weiter aus, die das erste Album Beautiful Suicide zu einem solchen Fanliebling machten. Eine Rückkehr zur alten Form, geprägt von eingängigen Synthie-Pop-Melodien, aber mit einer Prise dunklerer 80er-Jahre-Sounds und aussagekräftiger Musikalität. Massive Ego könnte ein Vorgeschmack auf eine aufregende neue Zukunft sein, ohne Angst vor Veränderungen, mit einem Auge auf die Vergangenheit, aber mit einem definitiv nach vorne gerichteten Geist.

