Hämatom: zeigen mit ihrer neuen Single „Ich Hasse Euch Alle“ der AfD den Mittelfinger

Ich Hasse Euch Alle

Man könnte auch „Leck mich“ Teil 2 sagen. Hier haben wir uns einfach total ausgekotzt und nebenbei der AFD den ausgestreckten verbalen Mittelfinger gezeigt. Hämatom war schon immer eine Band, die sich politisch äußert und kein Blatt vor den Mund nimmt. Dadurch haben wir uns in den letzten Jahren nicht nur Freunde gemacht. Wir haben auf diesem Album einen guten Mix aus Sozialkritik, autobiografischen Songs aber auch einfach guten Party-Songs gefunden.

Die erste Platte machen ist wie ein extra dickes Ei legen. So behaupten es zumindest die Jungs von Seeed in ihrem Song Dancehall Caballeros. Die Frage die sich aus dieser Behauptung aber ergibt ist: Was presst eine Band beim Produzieren ihres siebten Studioalbum heraus? Einen Football? Einen Medizinball?

Wenn man den vier Himmelsrichtungen von Hämatom Glauben schenken darf, dann wohl eher Letzteres, denn nach eigenen Angaben reißen sie sich nun seit fast zwei Jahren den Arsch für diese Platte auf!

Doch all der Aufwand und die Schmerzen haben sich eindeutig gelohnt. Denn am 03.12.21 erschien nun endlich das verflixte siebte Studioalbum mit zehn brandneuen Tracks die den Fans der Maskenmetaller ordentlich Feuer unter’m Hintern machen werden. Es wird gekotzt, gehasst, gelitten, getanzt, gerächt und geliebt. Die gesamte Palette der Emotionen verarbeiten Hämatom auf diesem Silberling und nehmen dabei wie gewohnt kein Blatt vor den Mund. Wobei die Härte und Kompromisslosigkeit, mit der sie dem Zuhörer ihre Lyrics um die Ohren schmettern, wohl von Nord noch nie so konsequent durchgezogen wurde, wie auf diesem Album.

Hier ist kein Platz für Subtilität und Rumgeschwafel, für Verständnis und Kompromisse. Die Liebe Ist Tot! Je früher wir das akzeptieren umso besser für uns alle. Und so werden Musikfans, die auf unverblümte Sprache, harte Riffs und schnelle Doublebass-Passagen mit eingehenden Refrains stehen, dieses Album lieben. Der verweichlichte Rest wird sich wohl eher angewidert wegdrehen. Doch genau das ist das, was die Jungs von Hämatom wollen und mögen: Polarisieren.

