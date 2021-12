Mammoth WVH: Solo-Shows in Freiburg und Leipzig und Scorpions-Support in 2022

Nachdem er bereits als Support-Act für die Scorpions-Tournee im Juni 2022 bestätigt wurde, hat Wolfgang Van Halen nun auch zwei exklusive Solo-Headliner-Shows mit seiner Band Mammoth WVH angekündigt. Der Sohn von Eddie Van Halen wird am 11. Juni 2022 in Freiburg im Jazzhaus und am 14. Juni 2022 in Leipzig im Hellraiser zu sehen sein.

Ab Donnerstag, dem 9. Dezember 2021 – 11.00 Uhr, bieten die Ticketanbieter MyTicket und CTS Eventim Online Presales an. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, dem 10. Dezember 2021. Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Nach der Veröffentlichung seines von der Kritik hochgelobten Debüts Mammoth WVH am 11. Juni 2021 hat Wolfgang Van Halen schon als Support für Guns n’ Roses in den USA für Furore gesorgt und auch auf eigenen Shows die Fans begeistert. Nun kommt der 30-jährige Sohn der im Oktober 2020 verstorbenen Gitarrenlegende Eddie Van Halen endlich auch für Konzerte nach Deutschland: Im Rahmen der Scorpions-Tour, im Juni 2022, wo er mit seiner Band als Support fungiert, nimmt er auch zwei Termine als Headliner wahr.

Mit Wolfgang Van Halen betritt der einzige Sohn des Van-Halen-Gitarristen Eddie Van Halen (1955–2020) und der Schauspielerin Valerie Bertinelli jetzt als Solokünstler die Szene. Dabei sammelt der 1991 Geborene schon als 15-Jähriger seine ersten Erfahrungen auf den großen Bühnen, denn er ersetzt von 2006 an den Original-Bassisten Michael Anthony bei Van Halen und tourt als festes Bandmitglied bis 2015 mit der Band seines Vaters Eddie und seines Onkels Alex. Danach spielt er bis 2016 in der Soloband des Creed/Alter Bridge-Gitarristen Mark Tremonti, mit der er auch in Deutschland zu sehen ist. Bereits seit 2013 arbeitet Wolfgang Van Halen an einem Soloalbum, wobei er die Arbeiten allerdings nach Bekanntwerden der Krebserkrankung seines Vaters unterbricht. Das komplett von Wolfgang Van Halen eingespielte Werk erschien am 6. November 2021 unter dem Namen Mammoth WVH, eine Reverenz an den ursprünglichen Namen von Van Halen, die sich ursprünglich Mammoth nannten. Wolfgang Van Halen will mit diesem Namen „den Leuten die Möglichkeit geben, seine Musik ohne Vorbehalte hören zu können“. Der Familienname Van Halen sei „einfach zu bekannt“. Er holt sich von seinem Vater die Erlaubnis, den Namen zu verwenden. Seine ersten beiden Singles Distance und Don’t Back Down erreichen jeweils Platz eins der Billboard-Charts in der Sparte Mainstream Rock, ersterer wird für den Grammy in der Kategorie ‘Best Rock Song’ nominiert. Für die Live-Umsetzung seiner Songs verpflichtet Wolfgang Van Halen den Gitarristen Frank Sidoris (u. a. Slash), den Bassisten Ronnie Ficarro (Falling In Reverse) und den Schlagzeuger Garrett Whitlock (Tremonti). Am 11. Februar 2021 hatte diese Formation ihren ersten Auftritt bei der Late-Night-Show Jimmy Kimmel Live, wo sie Distance performten. Das von Michael Baskette produzierte Debütalbum Mammoth WVH erschiien am 11. Juni 2021 und erreichte Platz 12 der US-amerikanischen Albumcharts.

Anfang 2022 werden Mammoth WVH gemeinsam mit der Band Dirty Honey auf eine Co-Headlinertournee durch Nordamerika gehen, bevor sie als Vorgruppe der Deutschland-Konzerte der Scorpions im Juni 2022 erstmals in Deutschland auftreten werden. Im Rahmen dieser Tour gibt die Band dann auch die erwähnten Solo-Headliner-Shows in Freiburg und Leipzig. Der deutsche Metal Hammer schreibt in seiner Kritik zum Debüt Folgendes: “Klingt das Album (…) so, wie man sich eine Alternative Rock-Version von Van Halen, nein, besser: Van Hagar vorstellen würde. Mit deren Output in den Neunzigern (und gelegentlich nicht nur stimmlich auch mit Stone Temple Pilots) hat Wolfgangs Material nämlich weit mehr gemein als dem unnachahmlichen Gockel-¬Glamour eines gewissen Herrn Roth. Von Wolfgang komplett im Alleingang eingespielt und eingesungen, überzeugen Darbietung sowie das abwechslungsreiche, aber genauso kohäsive, gute und stets eingängige Song-Material. Respekt.”

Unsere Meinung zu Mammoth WVH: