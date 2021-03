Werner: wird heute 40, Erfinder Brösel gleichzeitig 71 – Häppy Börsday!

Heute vor 40 Jahren erschien der erste Werner-Band, damals noch im Achterbahn-Verlag – an Brösels 31. Geburtstag! Bröseline gibt’s hier: Alle Infos zur überarbeiteten Neuauflage vongibt’s hier: https://www.werner.de/index.php/band-1-werner-oder-was/

Und was gibt es sonst noch Neues an diesem schönen Tag?

• Werner Extrawurst Band 2 kommt! Haater Stoff – Brösels Früh-Anarchologie zu Werners Vierzigstem! Brösel und Ehefrau Petra Feldmann haben tiiiief im Archiv gegraben – und sind fündig geworden! Schon in der Prä-Werner-Zeit kommt es aufgrund einer sechsjährigen Arbeitslosigkeit und einer ständigen Residenz in einem Bermudadreieck aus drei Kneipen zu kreativen Höchstleistungen. Die Themen Konsumterror, politische Willkür und Gewaltfantasien gegenüber Ordnungshütern spielen eine zentrale Rolle in Brösels Frühwerk. Hinzu gesellt sich ein prüfender Blick hinter die scheinbar heile Fassade des Bürgertums und eine Abhandlung über die Vorzüge des Nicht-Arbeitens. Zahlreiche im Satire-Magazin Pardon veröffentlichte Arbeiten sowie einige gänzlich unveröffentlichte Comics erscheinen nun am 7. Mai 2021 als Sonderband Extrawurst Nr. 2: Werner – Haater Stoff! Brösels Früh-Anarchologie. Die Frühwerke sind hier erstmals vernünftig versammelt und zeigen, dass viele der damals behandelten Themen noch heute brandaktuell sind. Ein besonderes Kapitel bilden die Episoden der Reihe Die Bakuninis. Diese erscheinen erstmals komplett und inkl. unveröffentlichten Folgen. Auch der Einblick in die früheste Schaffensphase von Brösel dürfte die Herzen der Fans höherschlagen lassen. Comics, die noch mit seinem bürgerlichen Namen R. Feldmann signiert sind, zeugen von Anarchistentum bis ins Mark und einem Hauch zu viel Zeit während der Lehrzeit. Ob Politiker oder Lehrherr – vor Brösels Strich ist niemand sicher! Alle Geschichten erscheinen feinsäuberlich vom Meister überarbeitet und in HDO-Druckqualität. Eine große Schatzkiste für alle Altersklassen! Extrawurst Band 2 Brösel: Werner – Haater Stoff! A5 Softcover, ca. 180 Seiten ISBN 978-3-947626-14-4, Bröseline Verlag VÖ: 07.05.2021

• Neue alte Werner: Die Neuauflagen Bevor ganz neue Werner-Geschichten das Licht der Welt erblicken, werden noch die Werner-Neuauflagen abgeschlossen. Die erscheinen seit 2019 im Eigenverlag – dem selbstgeschmiedeten Bröseline Verlag! Alle Werner-Bücher werden digital restauriert, überarbeitet und schließlich im High-Definition-Offset (HDO) gedruckt. Die Bände Nr. 7 Ouhauerha! und 12 Freie Bahn Mit Marzipan!!! hat Brösel aktuell noch in der Mangel, ordnet sämtliche Pixel und fügt die alten Fragmente wieder zu einem Buch zusammen. „Die Leute denken wahrscheinlich, dass es ein Kinderspiel ist, alte Bücher neu zu drucken. Aber man hat mit veralteten Datenträgern, uralten Dateiformaten und dem Scannen alter Originale allerhand zu tun. Seite für Seite bringe ich die Bücher in den Zustand, den ich mir dafür immer gewünscht habe. Das ist also in allererster Linie eine Herzensangelegenheit.“ gibt Brösel zu Protokoll.

• Werner im Schleswig-Holsteinischen Landtag Das Kieler Comic-Kollektiv Pure Fruit hatte für November 2020 eine umfassende Comic-Ausstellung im Schleswig-Holsteinischen Landtag organisiert. Von dieser Ausstellung, die den Titel Von den Katzenjammer Kids bis zur freien Szene – Comic-Kult(ur) aus Schleswig-Holstein trägt, wäre auch Brösel ein Teil gewesen. Corona hat auch diese Ausstellung verschoben. Geplant ist nun ein neuer Anlauf für (voraussichtlich) Juni 2021. In jedem Fall wird aber am 8. Mai 2021 die 23. Ausgabe des kostenlosen Pure Fruit Magazins erscheinen. Dazu steuert Brösel einige bisher unveröffentlichte Seiten bei. Pure Fruit #23 ist kostenlos in Cafés, Kneipen, Kinos und verschiedensten Geschäften im Raum Kiel sowie in vielen Comicläden in ganz Deutschland erhältlich.

• Brösel stellt im Schloss Oberhausen aus In der Ludwiggalerie im Schloss Oberhausen findet vom 3. Oktober 2021 bis 16. Januar 2022 die Ausstellung „Unveröffentlicht – Die Comicszene packt aus! Strips and Stories – von Wilhelm Busch bis Flix“ statt. Neben vielen anderen Zeichnerinnen und Zeichnern wird auch Brösel Unveröffentlichtes und Unvollendetes präsentieren.