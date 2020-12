White Void: Veröffentlichen 1. Single „Do. Not. Sleep.“

Die eklektische norwegische Hardrock-Band White Void ist stolz, heute mit Do. Not. Sleep. die erste Single ihres bald erscheinenden Debütalbums Anti vorstellen zu können, das am 12. März bei Nuclear Blast erscheint. Der Vorverkauf für Anti hat begonnen.

Das Musikvideo für Do. Not. Sleep. gibt es hier:

Speichere Anti bei einem Streaming-Dienst deiner Wahl vor:

http://nblast.de/WhiteVoidAntiPreSave

Bandkopf, Sänger und Songwriter von White Void, Lars Nedland (Borknagar, Solefald), meint dazu:

„In Do. Not. Sleep. geht es um die komische Mischung aus Verwirrung, Revolte und Akzeptanz, welche folgt, wenn man die Absurdität der Existenz erkennt. Es geht aber auch darum, den Gitarren-getriebenen Hardrock der 70er mit der Großspurigkeit des 80er-New-Wave ringen zu lassen. Wie Charles Bronson, der gegen einen Pfau in den Ring steigt. Ihr wisst, was ich meine.

Das Video wurde an nur einem intensiven Tag im Oktober gedreht, Regie geführt haben meine Wenigkeit und Magne Hage.

Hiermit stellen wir uns euch vor: Willkommen in der Leere.“

Quelle: Nuclear Blast