Whitechapel: launchen Performancevideo zu „Anticure“

Zum Abschluss des Jahres 2021 haben Whitechapel ihr achtes Studioalbum Kin über Metal Blade Records veröffentlicht, das von den Kritikern als das „bisher vielfältigste Werk“ (Metal Injection) der Band gefeiert wird. Heute veröffentlicht die Deathcore-Crew Anticure, das vierte Video zu Kin. Um das gefeierte neue Album zu streamen und zu kaufen, surft zu: metalblade.com/whitechapel

In diesem Stadium des Spiels gebietet der Name Whitechapel Respekt. Sie haben bereits einen der beneidenswertesten Kataloge im zeitgenössischen Metal und kehrten 2021 mit dem mächtigen Kin zurück, das erneut von Mark Lewis produziert wurde, wobei David Castillo in den Ghostward Studios in Schweden für den Mix und Ted Jensen für das Mastering in Nashville, TN, zuständig war. Das Ergebnis ist ein dynamisches und vielseitiges Album, das den Sound der Band in neue Gefilde vorantreibt, ohne dabei das zu vergessen, was sie zu diesem Punkt gebracht hat. Kin erreichte Platz 24 der Current Albums Chart, Platz 3 der Hard Music Albums und Platz 6 der Independent Albums Chart.

Die Death-Metal-Attacke, mit der Lost Boy und To The Wolves beginnen, ist so brutal und zackig, wie es nur im extremen Metal möglich ist. Sänger Phil Bozeman erkundet außerdem seine weitreichende Gesangsstimme, während er sich mit seinem Markenzeichen, dem Brüllen, über die elf Tracks von Kin hermacht – die die Medien weltweit verblüfft haben.

Nächsten Monat können Fans Whitechapel auf einer ausgedehnten USA-Tournee mit Cannibal Corpse, Revocation und Shadow Of Intent erleben, die am 18. Februar in Atlanta, GA beginnt.

