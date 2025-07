Wings Of Steel: bringen die „Winds Of Time“ auf ihre Flight Over Europe Tour

1 Song, 1 Video – über 10 Minuten pure Heavy-Metal-Power! Das bietet die aufstrebende Heavy-Metal-Macht Wings Of Steel mit ihrem brandneuen Track Winds Of Time. Begleitet von einem Musikvideo präsentiert die Band eine Botschaft, die die dunkleren Aspekte der Menschheitsgeschichte und Gegenwart beleuchtet. Winds Of Time ist zugleich der Titeltrack und die erste Single vom kommenden, mit Spannung erwarteten zweiten Studioalbum der Band, das im Oktober 2025 erscheinen soll.

“Wir sind unglaublich stolz und aufgeregt, Winds Of Time zu veröffentlichen. Es ist unser bisher mit Abstand größtes und ambitioniertestes Projekt. Die Veröffentlichung dieses über zehnminütigen, epischen Tracks sowohl als Single als auch als Musikvideo widerspricht scheinbar allen Regeln der Musikindustrie. Aber wir haben entschieden, uns die Regeln ein wenig zurechtzubiegen und Winds Of Time als Lead-Single unseres kommenden Albums zu veröffentlichen“, erklärt die Band. “Mit diesem Track haben wir die Möglichkeit, offen zu reflektieren, wie die Vergangenheit immer noch sehr lebendig und relevant in der heutigen Zeit ist, in der sich die gleiche tragische Missachtung von Menschenleben und -rechten, die frühere Generationen heimgesucht hat, in vielen Teilen der Welt abspielt. Die Botschaft des Songs, gepaart mit dem klassischen und doch modernen Sound unserer Band, ergibt etwas wirklich Einzigartiges und Kraftvolles.“

Von den Old-School-Independent-Hardrockern aus L.A. selbst geschrieben und produziert, entpuppt sich der brandneue Track von Wings Of Steel schnell als ein 10-Minuten-Monster, das wirklich keine Gefangenen nimmt. Angefangen beim transparenten Mix und Mastering von Damien Rainaud (Mix Unlimited), der alle Instrumente fast dreidimensional im Kopf des Hörers anordnet, über die hämmernden, schön modellierten Basslines von Parker Halub, seine klassischen Heavy-Metal-Leads und Twin-Soli, die die Gitarren brüllen, schreien und wimmern lassen, bis hin zu Leo Unnermarks unverkennbarer Power-Metal-Stimme – Wings of Steel drückt alle richtigen Knöpfe, um den Tag eines jeden 80er-Jahre-Metal-Maniacs mit einem gesunden Moment purer Glückseligkeit zu füllen.

05.07.2025 Rock’n’Roll Club Rho, Milan IT

11.07.2025 Pod Minoga, Poznan PL

12.07.2025 VooDoo Club, Warschau PL

15.07.2025 On the Rox, Helsinki FI

16.07.2025 Nirvana, Turku FI

25.07.2025 Headbangers Open Air, Brande-Hörnerkirchen DE

13.09.2025 Pyrenean Warriors Open Air, Torreilles FR

17.09.2025 The Godfather, Madrid ES

26.09.2025 DVG Club, Kortrijk BE

27.09.2025 Sound Dog, Breda NL

03.10.2025 R.I.M. Festival, Haigerloch DE

04.10.2025 Keep It True Rising, Würzburg DE