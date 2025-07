Wacken Open Air: Random im Landgasthof Wacken

Welche Überraschungen erwarten Metalheads im Jahr 2025 noch? Wir haben die Politik, Katastrophen und Kriege schon mehr als satt, aber diese Nachricht dürfte uns allen den Tag versüßen: Random wurden zum ersten Mal in der Geschichte für das Wacken Open Air (W:O:A) bestätigt – nach 40 Jahren Vorbereitung!

Richtig gehört – am 30.07.2025 wird der Landgasthof Wacken (LGH) den legendären Nietenpapst Fred Otto und seine Band zu Gast haben; mit Lemmy Lee an der Gitarre, Mr. Jo am Bass, Enrico Palazzo am Gesang und Stargitarrist Angi Schiliró (ex-Kingdom Come) als neueste Ergänzung der Random-Crew an der Sologitarre. In Kombination mit der Performance des Erotikmodels Mia May wird das sicherlich ein absolut explosiver Auftritt am offiziellen Eröffnungstag des W:O:A 2025. Die Band verspricht pures Feuer auf der Bühne!

“Wacken ist kein Festival – es ist ein Ritterschlag. Für uns als Band ist es mehr als nur ein Gig: Es ist der Ort, an dem Schweiß, Sound und Seele verschmelzen. Random steht für Energie, Haltung und pure Live-Leidenschaft – und genau das bringen wir mit nach Wacken“, fasst Nietenpapst Fred Otto zusammen.

Frontmann Enrico Palazzo ergänzt: “Die Vorbereitungen? Wenig Schlaf, viel Proberaum, endlose Diskussionen – klassische Bandtherapie halt. Aber am Ende geht’s um eins: Wacken zerlegen und Spaß dabei haben! Wir proben wie besessen, schwitzen wie Sau – und diskutieren stundenlang über das perfekte Set. Wacken ist kein Kindergeburtstag, also liefern wir auch keine halbgaren Nummern. Volle Power, kein Bullshit – so bereiten wir uns vor. Für uns ist das nicht einfach ’n Gig, das ist ’ne Ansage. Wir bringen alles mit: Energie, Haltung, Schweiß und richtig Bock. Wir kommen, um abzuliefern – und zwar richtig!”

Das sollte jetzt endgültig die Neugier jedes heißblütigen Headbangers wecken! Und wer immer noch Lust auf mehr hat, sollte sich Randoms neueste Platte Random 40 Heavyroll holen und einen Blick auf das Musikvideo zu Believe In Yourself (feat. Mia May) auf YouTube werfen:

Langjährige Fans werden sich sicherlich an die Abenteuer des Nietenpapstes im TV mit Hans Meiser erinnern können oder an Randoms Auszeichnung als prestigeträchtige Arschbombe des Monats, während jüngere Fans nur spekulieren können, wie und warum sie erst im Jahr 2025 von dieser Kultband erfahren.

Das ist die Gelegenheit, Teil der Zeremonien zu werden, den Landgasthof Wacken, eine “Kult-Gaststätte der Metal-Geschichte im lautesten Dorf der Erde”, zu besuchen und dieses exklusive und inklusive Event zu erleben. Random Live im LGH Wacken oder – wie der Slogan des LGH bereits verspricht – “legendär, laut, lecker!”