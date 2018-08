Nachdem die Epic Metaller WINTERSUN vergangenes Wochenende die Wacken-Mainstage mit Bravour eingenommen haben, bereiten sie sich nun auf ihre ersten „By Request“-Shows außerhalb Finnlands vor. Für diese können jeweils die Fans die Setlist bestimmen. Heute kann die Band um Jari Mäenpää bekanntgeben, dass sie bei diesen Konzerten von DARKEST HORIZON unterstützt werden wird. Local Supports werden die Abende eröffnen. Weitere Details findet Ihr unten.

Die Band erklärt das Vorgehen bzgl. der kommenden „By Request“-Shows:

„Für jede Show gibt es eine separate Umfrage, bei der aus allen Songs unserer bisherigen drei Alben gewählt werden kann. Befolgt bitte folgende Schritt, damit das Ganze funktioniert:

– Begebt euch zum entsprechenden Facebook-Event (s.u.).

– Stimmt bitte nur ab, wenn Ihr wirklich zu einer der Shows gehen wollt.

– Pro Song, den Ihr gerne hören würdet, habt Ihr eine Stimme.

– Wählt max. zehn Songs.“

»Wintersun By Request«

w/ DARKEST HORIZON + Local Supports

23.08. A Wien – Szene

https://www.facebook.com/events/167827373884202/

24.08. D München – Backstage

https://www.facebook.com/events/2061259894111735/

03.11. NL Amersfoort – Fluor

https://www.facebook.com/events/387045341705148/

04.11. D Bochum – Matrix

https://www.facebook.com/events/194213084552181/

05.11. D Aschaffenburg – Colos-Saal

https://www.facebook.com/events/243826506173723/

Weitere WINTERSUN-Termine:

25.08. D Crispendorf – Wolfszeit Festival

»North American Forest Tour 2018«

w/ NE OBLIVISCARIS, SARAH LONGFIELD

14.09. USA Philadelphia, PA – Theatre of Living Arts

15.09. USA Greensboro, NC – The Blind Tiger

17.09. USA Atlanta, GA – The Loft

19.09. USA Dallas, TX – Gas Monkey Bar N‘ Grill

20.09. USA San Antonio, TX – Alamo City Music Hall

22.09. USA Phoenix, AZ – Club Red

23.09. USA Los Angeles, CA – Mayan Theater

24.09. USA San Francisco, CA – The Regency Ballroom

26.09. USA Seattle, WA – Club Sur

27.09. CDN Vancouver, BC – Vogue Theatre

29.09. CDN Calgary, AB – The Gateway

30.09. CDN Edmonton, AB – The Starlite Room

02.10. USA Salt Lake City, UT – Metro Music Hall

03.10. USA Denver, CO – Gothic Theatre

05.10. USA Minneapolis, MN – Skyway Theatre

06.10. USA Chicago, IL – Bottom Lounge

07.10. USA Detroit, MI – The Majestic Theatre

09.10. CDN Toronto, ON – The Opera House

10.10. CDN Montréal, QC – Club Soda

12.10. USA Baltimore, MD – Soundstage

13.10. USA Worcester, MA – Palladium

14.10. USA New York, NY – Irving Plaza

02.11. D Weissenhäuser Strand / Ostsee – Metal Hammer Paradise *AUSVERKAUFT*

—–

Holt Euch »The Forest Seasons« und »Wintersun live at Tuska 2013« jetzt:

http://nblast.de/WSForestSeasonsNB

Holt Euch »The Forest Seasons« und »Wintersun live at Tuska 2013« digital:

http://nblast.de/WintersunDigital

Mehr zu »The Forest Seasons« und »Wintersun live at Tuska 2013«:

‚Awaken From The Dark Slumber (Spring)‘:



‚The Forest That Weeps (Summer)‘:



‚Eternal Darkness (Autumn)‘:



‚Loneliness (Winter)‘:



‚Beautiful Death (live)‘:



