Die heißen Pop-Rocker ENGST aus Berlin haben bekannt gegeben, dass sie MASSENDEFEKT auf ihrer PAZIFIK 2018 TOUR auf vier ausgewählten Shows unterstützen werden! Außerdem hat die Band ihr Debütalbum »Flächenbrand« noch für dieses Jahr angekündigt! Weitere Infos hierzu folgen bald.

»Pazifik Tour 2018«

w/ MASSENDEFEKT

02.11. D Bielefeld – Forum

03.11. D Bremen – Tower Musikclub

09.11. D Schweinfurt – Stattbahnhof

10.11. D Munich – Strom

Weitere Shows:

18.08. D Schwielowsee – Rock in Caputh

01.12. D Dusseldorf – zakk (w/ RODGERS, DATENSCHMUTZ)

Holt euch die EP »Engst« digital hier: https://Engst.lnk.to/EP

Mehr von ENGST:

‚Ohne Dich‘:

‚Lila Wolken‘: https://youtu.be/ZO_IJWubP40

‚Auf Die Freundschaft‘: https://youtu.be/LeQaE0jvopg

‚Hymne Der Verlierer‘: https://youtu.be/6U57J1eAeKg

Die Band ist seit letztem Jahr offiziell Teil der Arising Empire-Familie.

ENGST kommentiert: „Wir sind glücklich und stolz zugleich mit solch einem starken Partner an unserer Seite in die Zukunft blicken zu dürfen. Es stehen einige große Dinge für 2017/2018 auf unserer Plan und wir hoffen, dass ihr uns auf unserer Weg weiterhin so fleißig verfolgt.“

Tobbe Falarz von Arising Empire kommentiert: „Wir freuen uns riesig die Band Engst bei uns begrüßen zu können! Besonders überzeugt haben mich die Jungs, als ich sie live sehen durfte. Engst zählen für mich zu den deutschsprachigen Bands mit dem größten Potenzial in unserer Zeit!“

Die vier Berliner Jungs von ENGST haben schon mehrfach bewiesen, dass sie sich nicht irgendwelchen musikalischen Trends oder Forderungen von Plattenfirmen beugen, um schnell an die Spitze der Charts zu gelangen.

So setzte Frontmann Matthias Engst beispielsweise ein klares Statement, als er 2015 als Gewinner einer Pro7 TV Show hervorging und den anschließenden Plattendeal ausschlug, da man ihn in eine aufgesetzte Teenistar Rolle drücken wollte. ENGST leben von ihrer Authentizität und die Band will sich mit ihrem ganz eigenen Sound an die Spitze der deutschen Musiklandschaft kämpfen.

„Wir passen in keine Schublade, wir sind der ganze Schrank“, ist die Antwort der Band, wenn sie nach ihrem Stil gefragt werden. Die Grundbasis der Songs ist zwar fast immer im klassischen Punkrock zu finden, wird jedoch durch Elemente aus Pop, Funk und Metal verfeinert und bildet so ein ganz eigenes Genre der deutschen Rockmusik. Hört man auf die Texte des Sängers wird einem schnell bewusst, dass diese Lieder nicht für die breite Spaßgesellschaft geschrieben sind, sondern für Menschen die wissen wie es ist am Boden zu liegen, Dreck zu fressen und sich dennoch wieder aufzurappeln.

ENGST wollen sich nicht als großer Messias oder Moralapostel präsentieren, sondern Menschen eine Stimme geben, die in der Gesellschaft über den Tellerrand fallen und deren Stimme niemand hört.

Gerade auf Live Konzerten beweisen sie wie kaum eine andere Band, dass sie Musiker mit Leib und Seele sind. Die Grenzen zwischen Bühne und Fans verschwimmt während der Shows und es stellt sich fast ein familiärer Feeling ein.

Nach knapp zwei Jahren hat die Band nun in der jungen Plattenfirma Arising Empire ein passendes Zuhause gefunden, nachdem sie sogar das Interesse von Majorplatenfirmen ausgeschlagen haben. Arising Empire hat sofort die Besonderheit und Energie der vier Berliner verstanden und veröffentlicht kurzer Hand die erste EP der Band unter dem Namen »Engst« mit fünf Tracks. Für 2018 ist das Debutalbum der Band angesetzt und man darf gespannt sein.

ENGST sind:

Matthias Engst – Gesang

Ramin Tehrani – Gitarre

Alexander Köhler – Bass

Yuri Cernovlov – Schlagzeug

