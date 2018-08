Die Metal-Ikonen SOULFLY stehen kurz davor, ihr zerstörerisches neues Album »Ritual« am 19. Oktober über Nuclear Blast zu veröffentlichen. Heute präsentiert die Band die erste Single aus diesem wegweisenden Werk.

Hier gibt es das Video zu ‚Evil Empowered‘:

Gitarrist / Sänger Max Cavalera kommentiert:

„Ich bin wirklich begeistert, wieder mit zwei meiner Lieblingskünstler zusammenzuarbeiten, Eliran Kantor und Marcelo Vasco! Das »Ritual« Artwork sieht sehr mystisch aus und fängt die Stimmung des Albums perfekt ein. Dieses Mal haben wir wirklich versucht, den Groove von SOULFLY zu behalten, genauso wie das harte, schnelle Zeug, das ich so mag: wie Death- und Black Metal und ein bisschen Hardcore. Und jetzt mit Josh Wilbur für SOULFLY zu arbeiten, war unglaublich. Er ist ein großer Fan und hat der Platte wirklich viel hinzugefügt. Ich habe ihm immer eher schnelle Songs geliefert und er hat mich dann dazu gebracht, mehr Groove hinzuzufügen. Ich denke, am Ende haben wir einen wirklich coolen Mix geschaffen, der in meiner Karriere schon ein Schritt nach vorne ist. Lasst das Ritual beginnen! “

Produzent Josh Wilbur fügt hinzu:

„Bevor ich meine erste Platte aufgenommen hatte, in meinen schwierigen Jahren, hat Max die heilige Dreieinigkeit veröffentlicht, die – zumindest für mich – »Chaos A.D.«, »Roots«, und »Soulfly« war. Ich wollte eine Platte machen, die das widerspiegelt, was ich an diesen dreien so geliebt habe als ich aufgewachsen bin! Diese Alben waren eine große Inspiration für mich und durch sie bin ich zum Heavy Metal gekommen. Und jetzt hatte ich die Gelegenheit genau das Album zu machen, das ich als Fan haben wollte! Also habe ich ein paar Mikrofone aufgebaut, ein paar Riffs aufgenommen, wir haben ein bisschen auf verzinktem Metall rumgetrommelt, Roto Toms, Djembes, alles was wir so kriegen konnten, dann habe ich zu Max gesagt ‚BRING DA SHIT‘!“



»Ritual« wurde von Josh Wilbur (KILLER BE KILLED, LAMB OF GOD, GOJIRA) aufgenommen, produziert und abgemischt. Das Cover artwork wurde von dem Künstler Eliran Kantor (TESTAMENT, ICED EARTH, SODOM) gemalt. Zusätzliche Booklet Art stammt von Marcelo Vasco (SLAYER, HATEBREED, KREATOR), ebenso wir das Verpackungsdesign. Das Album enthält viele Gastauftritte unter anderem Randy Blythe (LAMB OF GOD) und Ross Dolan(IMMOLATION).

SOULFLY’s elftes Studioalbum »Ritual« hier in verschiedenen physischen und digitalen Formaten vorbestellen: www.nuclearblast.com/soulfly-ritual

Ritual Track Liste:

1. Ritual

2. Dead Behind The Eyes (feat. Randy Blythe)

3. The Summoning

4. Evil Empowered

5. Under Rapture (feat. Ross Dolan)

6. Demonized

7. Blood On The Street

8. Bite The Bullet

9. Feedback!

10. Soulfly XI

