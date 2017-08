Die Epic Metaller Wintersun haben ihr langerwartetes drittes Studioalbum The Forest Seasons am 21. Juli via Nuclear Blast veröffentlicht. Heute freut sich die Truppe um Jari Mäenpää, zahlreiche Chartpositionen aus aller Welt, die mit diesem Werk erzielt werden konnten, präsentieren zu können. Die Platzierungen lauten wie folgt:

#1 Finnland

#7 Schweden (Hard Rock)

#10 Schweden (Physisch)

#14 Deutschland

#16 Schweiz

#16 UK (Indie)

#18 UK (Rock)

#20 Österreich

#119 Frankreich

#124 Belgien (Flandern)

#170 Belgien (Wallonien)

#8 USA (Hard Music)

#19 USA (Rock)

#50 USA (Top Current Albums)

Zur Feier dieses großen Erfolgs hat die Band außerdem das vierte und gleichzeitig letzte Lyricvideo zu The Forest Seasons enthüllt. Hört Euch den emotionalen Albumcloser Loneliness (Winter) hier an:



