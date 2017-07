Unterm Strich gelingt Wintersun mit stimmigem Spannungsaufbau sowie mächtiger Instrumentalisierung und Gesang die emotional packende Umsetzung eines schlüssigen Konzepts – und damit ein ein richtig gutes Album, das die frage nahelegt, was bei Time II eigentlich noch besser werden soll. (Metal Hammer (D), Katrin Riedl) The Forest Seasons ist nicht nur ein episches Metal-Album: Es ist eine gewaltige Reise ins Herz der düstersten und kältesten finnischen Winternächte und zu den schönsten Strahlen der scheinenden Mitternachtssonne. Seien wir ehrlich: Wintersun sind einzigartig.

(Soundi (FIN), Timo Isoaho) Gewaltig produziertes, unglaublich charismatisches Melo-Death-Spektakel – Jari begeistert mit einer sagenhaften Rückkehr, und das auch als Sänger! (Sonic Seducer (D), Markus Eck)

Die finnischen Epic Metaller Wintersun haben vergangenen Freitag ihr lange erwartetes drittes Studioalbum The Forest Seasons via Nuclear Blast veröffentlicht. Des Weiteren ist Wintersun live at Tuska 2013 seitdem auf Vinyl erhältlich. Um ihren Fans einen weiteren Einblick in das neue Meisterwerk zu gewähren, hat die Band heute ein Lyricvideo zu The Forest That Weeps (Summer) enthüllt. Dieses könnt Ihr hier anschauen:



