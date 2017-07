Morbid Evils haben bekannt gegeben, dass am 25.08.ihr zweites Album „Deceases“ via Svart erscheinen wird!

Als eine Art Gegenpart zu Sänger Keijo Niinimaa’s alter Band Rotten Sound sind Morbid Evils dafür bekannt geworden auch mal langsamere und tiefere Töne anzuschlagen. Alles garniert mit der Faszination morbider Realitäten unserer hoffnungslosen Existenz.

Hört euch hier den ersten Song „Case I – Murder“ auf der Soundlcoud Seite von Svart Records an:

Nach der Tour mit Voivod hat die Band 2016 die meiste Zeit damit verbracht sich im schwitzigen Keller zu verstecken, ihr Handwerk zu perfektionieren und am Nachfolger zum 2015er Album „In Hate With The Burning World“

Niinimaa kommentiert: „When producing these tracks, I paid special attention on making things as heavy and suffocating as possible, to emphasize the deadly seriousness of the world this music is taking us to.“

Mit dem Titel „Deceases“ nimmt das Album etwas Abstand von ihren Sludge-Death Metal Wurzeln hin zu einem eigenständigeren, minimalistischen Ansatz. Während Wände von tiefergestimmten Gitarren auf ein gnadenlos hämmerndes Schlagzeug treffen scheint alles einen Schritt näher am Tod zu sein. Sich in allen Boshaftigkeiten suhlend schaffen es Morbid Evils etwas originelles in das vollgestopfte Sludge Metal Genre zu bringen – wenn ein Grind/Drone Hybrid existieren würde, er würde vermutlich so klingen. Mit ihrer tiefen slow-mo Ästhetik, fiesen Black Metal sägenden Gitarren Harmonien und einem droneigen Gefühl für Raum in der Musik sind Morbid Evils auf ihrem eigenen Pfad unterwegs.

Das Album Cover ziert das Bild „Tukala Pietari“ des Künstlers Jerker Ramberg. Das Album wurde von Keijo Niinimaa aufgenommen und gemixed und von Pelle Henricsson im Studio Tonteknik gemasterd.

Quelle: www.oktoberpromotion.com

