Witchbound: kündigen neues Album „End Of Paradise“ zum 30.04.2021 an

Das lange Warten hat ein Ende: Witchbound präsentieren den von den Fans lange herbei gesehnten Nachfolger von Tarot’s Legacy!

Wie schon das Debütalbum wird auch das zweite Album End Of Paradise in der diesjährigen Walpurgisnacht veröffentlicht – wie bei Hexen eben so üblich!

Das Songwriting für die 15 neuen Songs lag in der Hand von Stefan Kauffmann und des mittlerweile leider verstorbenen Martin Winkler.

Für den letzten Schliff im Mix war Achim Köhler verantwortlich und beim Artwork verließ man sich wieder auf die Künste von Manfred Smietana!

Auf dem Weg zur Eigenständigkeit

Als sich 2015 die Stormwitch-Gründer Harald Spengler, Stefan Kauffmann und Peter Langer zusammentaten, um im Stile ihrer musikalischen Wurzeln noch mal abzurocken, konnte keiner ahnen, welchen Weg diese Band gehen würde. Nach dem unerwarteten und tragischen Tod von Harald Spengler alias Lee Tarot entschied man sich, dessen musikalisches Vermächtnis als Tarot’s Legacy 2016 zu veröffentlichen. Das Album begeisterte nicht nur die alten Stormwitch Fans. Das alte Feuer war wieder da! Gleichzeitig war aber auch jedem Musiker klar, dass man einen eigenen musikalischen Weg finden möchte.

2021 ist es nun so weit: Mit End Of Paradise erscheint der so lange ersehnte Nachfolger. Stefan Kauffmann und Peter Langer haben mit vier weitere Mitstreitern ein äußerst vielseitiges Album geschaffen! Geprägt von Stefan Kauffmanns unverkennbarem Gefühl für große Melodien setzt man mit Natalie Perreira dos Santos (Ex- Bionic Angel) und Tobias Schwenk nun auf zwei Gesangsstimmen, die den Sound bin ins Moderne abwechslungsreich machen. Mit dem Gitarristen Julian Steiner sowie Frank Bittermann am Bass setzt man zudem auf große Live Erfahrung.

End Of Paradise wird definitiv überraschen und aus dem Schatten der Vergangenheit heraustreten ohne dabei die Wurzeln der Band zu vergessen.

Das Album erscheint am 30.4.2021 als CD und als limitierte Sammlerbox. Digital wird es hier zu finden sein: https://backl.ink/144924184

End Of Paradise Tracklist

1. Prelude

2. Battle Of Kadesh

3. Interstellar Odyssey

4. End Of Paradise

5. Carved In Stone

6. Flags Of Freedom

7. Torquemada

8. Nevermore

9. Last Divide

10. Sea Of Sorrow

11. Foreign Shores

12. Dance Of The Dead

13. These Tears

14. As Long As We Can Rock

15. Our Hope

Witchbound sind:

Stefan Kauffmann – Guitars

Peter Langer – Drums

Natalie Pereira dos Santos – Vocals

Tobias Schwenk – Vocals

Julian Steiner – Guitars

Frank Bittermann – Bass

Mehr Info:

https://www.witchbound.com/

https://www.facebook.com/Witchbound

Quelle: El Puerto Records GbR