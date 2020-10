Witchrider: präsentieren Video zur neuen Single ‚I Am Confused‘

Die Stoner Rocker Witchrider aus Graz melden sich nach sechs langen Jahren endlich zurück und präsentieren nun das nächste Video zur aktuellen Single I Am Confused.

Song bei Spotify anhören: https://open.spotify.com/track/0XSQ4kTthj1qqdnDQ1P1pa?si=BW62U-RPQeKBf7Uj88aL2g

Die Band kommentiert gewohnt humorvoll: „It’s a song about being confused. We wrote it when we were confused”.

Derweil kann man sich das Album beim kultigen Label Fuzzorama Records vorbestellen: www.fuzzoramastore.com

Electrical Storm ist genau die Granate, die wir alle von der Band erhofft haben. Die Mixtur aus lauten, harten Gitarren, mitreißendem Gesang und düsteren elektronischen Elementen funktioniert hervorragend. Das Album erobert die Herzen des Publikums wie ein leckerer Erdbeer-Smoothie, der mit einem Katapult abgefeuert wird.

Die Stoner/Alternative-Rocker aus dem schicken Graz gibt´s seit 2012. Ihr zweites Album Electrical Storm ist eine beeindruckende musikalische Reise, in die man gerade in der heutigen Zeit wunderbar eintauchen kann. Die Band setzt auf Abwechslungsreichtum und coole Melodien, behält aber immer den nötigen Punch und bricht gern aus der engen Genre-Schublade aus. Live haben Witchrider u.a. mit Kadavar, Karma To Burn, Truckfighters und Blues Pills beeindruckt.

“These guys are the future of the desert rock genre, ready to take the sound to the mainstream and preach the word to the masses.”- Antichrist Magazine

“Witchrider will ride riffs to the top.” – Kerrang

Witchrider

Electrical Storm

Fuzzorama / PHD

VÖ: 13.11.2020

www.witchridermusic.com

www.facebook.com/witchriderband

https://open.spotify.com/artist/6yR8Nf8o56ZZR070jTti83?si=C7n9cjLXSNCvBrJi6KLajQ