Buchtitel: Wolfgang Welt – Die Pannschüppe … Und Andere Geschichten Und Literaturkritiken

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 397 Seiten

Genre: Musikgeschichte & -kritik

Release: 15.10.2020

Autor: Martin Willems

Link: https://www.verlag-reiffer.de/

Verlag: Verlag Reiffer

Buchform: Taschenbuch

ISBN-Nummer: 978-3-945715-82-6

Im Dezember 2020 haben wir über Wolfgang Welt – Kein Schlaf Bis Hammer Smith … und andere Musiktexte berichtet. Am gleichen Tag erschien das Buch Wolfgang Welt – Die Pannschüppe … Und Andere Geschichten Und Literaturkritiken, über das wir jetzt sprechen wollen. Herausgeber ist auch hier Martin Willems, der über den Verlag Reiffer die Produktion veröffentlicht hat. Die Geschichte wurde auf Deutsch verfasst und kommt auf 397 Seiten. Der Großteil der verarbeiteten Textsammlungen wurden bereits 2012 in dem vergriffenen Werk Ich Schreib Mich Verrückt veröffentlicht. In den Passagen wird der Druck weiter aufgelockert und der Leser bekommt teils private Bilder von Wolfgang Welt zugänglich gemacht. QR-Codes zu O-Tönen von Wolfgang Welt werten die Ausgabe weiter auf.

Für alle, die meine erste Kritik noch nicht gelesen haben, ein paar Informationen zu Wolfgang. Er wurde 1952 in Bochum geboren und ist 2016 im Alter von 64 Jahren von uns gegangen. Über Umwege drang er in den Musikjournalismus und wurde dort im Pop- und Rockbereich durch seine einmaligen Kritiken bekannt. Herr Welt nahm kein Blatt vor dem Mund und das in jeder Hinsicht. Hochlebende Berichte stehen neben niederschmetternden Kritiken, die jedem Redakteur auch heute noch ein Begriff sein sollten.

Die Inhaltsangabe / der Klappentext von Wolfgang Welt – Die Pannschüppe … Und Andere Geschichten Und Literaturkritiken:

Als Wolfgang Welt (1952–2016) Anfang der 70er-Jahre die Bücher von Peter Handke, Franz Kafka und Hesses »Steppenwolf« liest, ist alles klar: Er will Schriftsteller werden – unbedingt. Welt beginnt mit Rezensionen und Porträts, über die Hermann Lenz sagt: »Da gibt’s keinen lahmen oder gleichgültigen Satz«. 1981 entsteht im automatic-writing-Verfahren der erste Prosatext, »Buddy Holly auf der Wilhelmshöhe«. Der Titel umfasst zwei zentrale Pole seines Schreibens: Musik und Leben. Sein persönliches Leben macht Wolfgang Welt zu Literatur. In »Einmal Tchibo und zurück«, »Der Tele-Fick«, »Das dritte Ei« oder dem unvollendet gebliebenen Roman »Die Pannschüppe«. Wie diese Geschichten klingen? Ihr Sound ist unverwechselbar, lakonisch-lässig, immer geradeaus. Zwischen den Zeilen: staubtrockener Humor.