Wolves Among Us (früher bekannt als E’nemia) haben seit langem einen guten Ruf für ihre Fähigkeit, Heavy- und Pop-Klänge auf clevere und behutsame Art und Weise zu vereinen. Nun stehen sie mit ihrem Debut-Album „Collapse“ in den Startlöchern. Produziert wurde das Stück von Jonas Haagensen (Asphyxion) im Hansen Studios.

Der Titeltrack ist in Übrigen auch als Lyric Video zu sehen und hören:

An ihrem ersten Album haben Wolves Among Us schon länger gebastelt, was in Form von hoher Qualität und vielen Ambitionen hörbar ist. Mit „Collapse“ machen die fünf Dänen in vielerlei Hinsicht einen Neuanfang, weshalb sie auch ihren Namen gewechselt haben. Sänger Jimmy dazu:

“We’re are working with a very ambitious music collective, and we have big ambitions for making it abroad. Therefore we had to come to the realization that the name E’nemia might not work

well in those regards. But that’s how it is – we grew older and wiser. You’ll see that in the band name and especially in the music.”

„Collapse“ beinhaltet neun Songs, die sich alle zwischen Melodic Metal und Metalcore platzieren lassen. Fans von Killswitch Engage und Five Finger Death Punch werden es nicht bereuen, dieses Album in den Plattenspieler zu schmeissen.

Der Release von „Collapse“ ist für den 18. Mai via Prime Collective angesagt. Wer sich an diesem Tag in der Heimatstadt von Wolves Among Us, Aalborg, befindet, sollte sich die Releaseshow im bekannten Nordkraft nicht entgehen lassen. Als Support sind Beneath The Silence an Bord.

Tracklist:

1. Collapse

2. Far From Serenity

3. Icarus

4. Nightmare

5. Fusion

6. Double Standards

7. Mirrors and Monsters

8. Deliverance

9. Save Me

Wolves Among Us sind:

Jimmy Bertelsen – Vocals

Rune Bohnstedt – Guitar

Tommy Knudsen – Bass

Casper Mortensen – Guitar

Søren Pedersen – Drums

https://www.facebook.com/wolvesamongusdk/

Kommentare

Kommentare