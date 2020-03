Words Of Farewell: Veröffentlichen neue EP und neues Musikvideo

Die deutschen Melodic Death-Metaler Words Of Farewell haben gemeinsam mit einem neuen Musikvideo ihre EP Inner Universe veröffentlicht! Die 4-Track EP markiert den ersten offiziellen Release der Band seit ihrem 2016 veröffentlichten Album A Quiet World und bleibt deren einzigartigem Stil mit einer erfrischenden Mischung aus Old School Melodic Death Metal sowie modernen und progressiven Elementen treu.

Für den brutalen und fetten Sound der Platte war dieses Mal Aljoscha Sieg von den Pitchback Studios verantwortlich, der sich schon durch die Zusammenarbeit mit Szenegrößen wie Any Given Day, We Butter The Bread With Butter und Eskimo Callboy einen Namen gemacht hat.

Für Fans von Insomnium, In Flames und Dark Tranquillity – Hört jetzt in die neue EP Inner Universe von Words Of Farewell und das neue Musikvideo zu Whispering Deeps rein!

[Musikvideo]

Words of Farewell – Whispering Deeps

[Tracklist]

Words of Farewell – Inner Universe

01 – Chronotopos

02 – Whispering Deeps

03 – Offworld

04 – Alter Memory

[Streaming]

Spotify: https://open.spotify.com/artist/1tcrgTKBUpGVRGnPz4breO?si=VjOqhIGTR0qh4zyzEoVSlg

Amazon: https://www.amazon.de/Inner-Universe-Words-Farewell/dp/B08678J98Z

Apple Music: https://music.apple.com/de/album/inner-universe-ep/1503925246

Deezer: https://www.deezer.com/de/album/137530272

Soundcloud: https://soundcloud.com/words-of-farewell/sets/inner-universe/s-24o0vDxeJod

[Besetzung]

Gesang – Alexander Otto

Gitarre – Erik Gaßmus

Gitarre – Robin Dirks

Bass – Konstantin Voßhoff

Keyboards – Leo Wichmann

Drums – Tristan Wegner

[Weblinks]

www.wordsoffarewell.com

www.facebook.com/wordsoffarewell

www.instagram.com/wordsoffarewell

www.youtube.com/wordsoffarewell