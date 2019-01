Am 15. März 2019 wird das neue Album der US-Metal Band Wretch Man Or Machine auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 1. März 2019.

Es ist schon das dritte Album in gerade mal viereinhalb Jahren, mit Man Or Machine setzt die Kulttruppe Wretch aus Cleveland ihre produktivste Zusammenarbeit der Karriere mit uns fort.

Natürlich bekommt jeder Anhänger auch hier wieder das serviert, was er schon an dem bisherigen Schaffen zu schätzen wusste. Melodischer, kerniger Power/Thrash Metal klassisch US-amerikanischer Prägung brilliert mit kraftvollem Gesang. Nahezu perfekte Teamarbeit beider Gitarristen und Passion zum legendären Sound des Auburn-Spektrums machen aus Man Or Machine einen heißen Anwärter, um bei Fans von Breaker oder auch alter Metal Church für Jubelstürme zu sorgen. Bei dem grandiosen Judas Priest-Cover Steeler besinnen sich die fünf Jungs um Gründer Nick und Frontmann Juan mit hörbarem Herzblut auf ihre musikalische Herkunft.

Im März werden sie auf ausgedehnte Clubtournee durch Europas Mitte gehen, verpasst nicht die sicherlich mehr als denkwürdigen Shows im Zuge dieses grandiosen Albums.

Coverartwork:

Timo Wuerz – www.timowuerz.com

Tracklist:

1. Man Or Machine

2. Destroyer Of Worlds

3. Schwarzenberg

4. Steeler

5. Strike Force One

6. Requiem Aeternam

7. The Inquisitor Trilogy Part I: Castle Black

8. The Inquisitor Trilogy Part II: The Inquisitor

9. The Inquisitor Trilogy Part III: Fire, Water, Salt and Earth

12. Man Or Machine (Acoustic) – Hidden Track

Line-Up:

Juan Ricardo – vocals

Michael Mjölnir Stephenson – guitars, keyboard

Tim Frederick – bass, backing vocals

Nick Giannakos – guitars

Jeff Curenton – drums

www.wretchmetal.com

www.facebook.com/wretchmetal

www.twitter.com/wretchmetal

https://wretchmetal.bandcamp.com

Kommentare

Kommentare