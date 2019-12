X Raiders: neues Video – „Train Man“

Die niederländischen Turborocker X Raiders haben ein Herz für alle Pendler!

Die 2. Single, Train Man, aus ihrem neuen Album Weltschmerz ´89 befasst sich daher auch mit den verzweifelten Gedanken eines Berufspendlers im öffentlichen Nahverkehr. Ausnahmsweise mal ein Song mit etwas weniger Humor, als man es gewohnt ist. Der Text wurde von den eigenen Erfahrungen der Bandmitglieder, die tagtäglich mit dem Zug zu ihren Bürojobs hin und her fahren beeinflusst und feststellen, dass dies nicht das ist, was sie sich mit ihren 30 Jahren vorgestellt haben….

„There you are again, with your coffee to-go watiting on the platform. It is crowded with people, but you have never felt so alone. Everyone around you is piled up like cattle, staring at their screens, sucked into the digital void. Thunderous tons of steel pass by. In the distance you can hear an announcement that there has been a „delay due to a collision with a person.“ You shudder and wonder what you are doing with your life.

This is serious stuff! I sometimes wonder: what would happen if someone stuck in this cycle snaps and completely loses their shit?“ (Jaco, Bassist)