Xenos: neues Album „The Dawn Of Ares“ erscheint am 25.06.2021

Am 25. Juni 2021 wird das neue Album der italienischen Thrash Metal Band Xenos – The Dawn Of Ares via Iron Shield Records auf CD veröffentlicht.

Xenos entstanden Ende 2018 nach einer Idee von Ignazio Nicastro, Bassist der bekannten italienischen Post-Thrasher Eversin.

Die Band widmet sich dem puren Thrash Metal, inspiriert von Bands wie Megadeth, Xentrix, Annihilator und Slayer, dabei aber immer mit einem erheblichen Anteil Eigenständigkeit in jeder der eigenen Kompositionen!

Die messerscharfen Gitarrenriffs kommen vom sehr talentierten Giuseppe Taormina, das präzise hämmernde Schlagzeug gespielt von Danilo Ficicchia (ebenfalls Eversin), alles ergänzt durch ein starkes Bassspiel und ‚giftigem‘ Gesang. Das erste Album Filthgrinder kam in 2020, leider war das Touren bereits nicht mehr möglich, dafür mehr Zeit neues Material zu schreiben. Das neue Album heißt The Dawn Of Ares – keine Kompromisse, keine Mode, kein ‚Bullshit‘! Einfach nur purer Thrash Metal, sonst nichts!

The Dawn Of Ares Tracklist:

1. I Am The Machine

2. All Shall Fall

3. The Dawn Of Ares

4. Circle Of Lies

5. Shields

6. Interceptors

7. The Prophet

8. Still To The Front

9. The Healer

Line-Up:

Ignazio Nicastro – Vocals, Bass

Giuseppe Taormina – Guitars

Danilo Ficicchia – Drums

https://www.facebook.com/xenosthrash

https://www.instagram.com/xenos_thrash/