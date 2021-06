Yngwie Malmsteen: Track Premiere von “Relentless Fury“

Yngwie Malmsteen und Music Theories Recordings / Mascot Label Group haben die Veröffentlichung eines neuen Studioalbums mit dem Titel Parabellum für den 23. Juli angekündigt. Das Album wird auf CD, Red Tranparent LP und digital erhältlich sein.

Nach der 1. Track Veröffentlichung von Wolves At The Door gibt es nun mit Relentless Fury einen weiteren Track (Static Video) vorab zu hören…

Dazu gibt es noch folgendes Statement von Yngwie Malmsteen: „Here’s Relentless Fury. It’s a good example of how you can take a simple groove and melody and take it to a whole new world with different harmonies, instrumentation, and voices. Hope you guys enjoy it!”

Weiter aktuell Wolves At The Door: https://youtu.be/F74Tw99qfRg

Vorbestellungslink: http://smarturl.it/Yngwie_Malmsteen

Viele weitere Infos zu Yngwie und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: