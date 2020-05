Yogi Lang: streamt Premiere seiner Live-EP am 15.05.2020

Konzerterlebnisse von Yogi Lang sind eine Seltenheit.

Selbstverständlich nicht mit RPWL, denn mit seiner Hauptband tourt der Sänger, Keyboarder und Produzent häufig und regelmäßig. Umso mehr freuten sich die Fans darüber, dass sie im letzten November zumindest bei fünf Konzerten einen kleinen Ausschnitt von Yogi Lang’s aktuellem Soloalbum A Way Out Of Here live on stage präsentiert bekamen. Das Ganze fand als Opener im Rahmen des zweiten Teils der RPWL Tales From Outer Space Tour statt.

Schauplatz des Mitschnittes war De Cacaofabriek im niederländischen Helmond. Von diesem Konzert werden nun 4 Songs Live gestreamt, die dann zeitgleich als digitale EP erhältlich sein werden.

Auch wenn das Set nur ca. 30 Minuten und vier Songs umfasst, konnte man jederzeit die Spielfreude und die Lust aller Musiker an der Musik spüren.