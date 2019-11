Z7 News: Es kommen viele Konzerte auf euch zu

Frisch bestätigt

Robin Beck & Dave Bickler



Mainstream Hits Im Doppelpack

Die Doppel-Headliner-Show mit Robin Beck und Dave Bickler bringt US-Mainstream-Rock vom Allerfeinsten nach Pratteln. Die Sängerin feiert bei uns das 30-Jahr-Jubiläum ihres Top-Hits First Time und Grammy-Gewinner Bickler zelebriert die bekanntesten Titel seiner Band Survivor – von Eye Of The Tiger bis Burning Heart. Die Sängerin und der Sänger teilen sich auf dieser einmaligen Tour die Band. Beide werden je eine 60minütige Show mit ihren bekanntesten Songs abliefern. Mehr Ohrwurm-Futter geht wohl kaum. Ein 120 Minuten Hitfeuerwerk ist garantiert.

Location: Z7, Pratteln

Datum: Samstag, 13.06.2020

Beginn: 20.00 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung

Demnächst

Sarah Lesch



Sarah Lesch ist eine der großen Songschreiberinnen der neuen deutschen Liedermacherszene. Ihre lyrischen und feinsinnigen Texte behandeln das Große im Kleinen, beobachten den Alltag und die Welt aus einer Perspektive, die immer nah am Geschehen ist und moralische Schlüsse dem Hörer überlässt. „Ich schreib euch keine Parolen“ ist das Credo der Künstlerin, die wohl gerade deshalb wie kaum eine andere mit ihren Liedern die gesellschaftspolitischen Themen der jüngsten Zeit in einer Art und Weise auf den Punkt zu bringen vermag, die das Publikum abholt und zum Nachdenken einlädt, statt zu belehren. Dass Sarah Lesch dabei auch noch musikalisch ausgesprochen gute Songs schreibt und mit kongenialen Sessionmusikern auf die Bühne bringt, macht das Ganze perfekt. Die Leipzigerin wird 2019 mit neuen Songs auf Tour sein.

Special Guests: Coucou

Location: Z7, Pratteln

Datum: Donnerstag, 21.11.2019

Beginn: 20.00 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung

Demnächst

Delain



Rastlose Symphonic Metaller

Delain haben sich in den letzten Jahren in der Symphonic-Metal-Szene einen hervorragenden Ruf erspielt. Nach fünf Studioalben, unzähligen Tourneen und Festivalauftritten ist das holländische Sextett um Sängerin Charlotte Wessels und Keyboarder Martijn Westerholt endgültig an der Spitze des Genres angekommen. Im Jahr 2019 gehen Delain mit dem Nachfolger des Erfolgs-Albums Moonbather erneut auf eine ausgedehnte Tour.

Special Guests: Arkona

Location: Z7, Pratteln

Datum: Samstag, 23.11.2019

Beginn: 19.00 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung

Demnächst

Impericon Never Say Die! Tour 2019



Wenn im November die Nächte kälter und länger werden gibt es alljährlich ein Gegenmittel. Die Never Say Die! Tour 2019 kehrt zurück und auch diesmal ist das Lineup ein Blumenstrauß der härteren Core-Genres.

Bands: Great American Ghost, Alpha Wolf, Our Hollow Our Home, Polar, King 810, In Hearts Wake, Crystal Lake

Location: Z7, Pratteln

Datum: Sonntag, 24.11.2019

Beginn: 17.00 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung