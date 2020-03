Zippo: führt neue Kollektion von verschiedenen Feuerzeug-Einsätzenein

Seit seiner Gründung hat Zippo über 300.000 Designs desikonischen,windfesten Feuerzeuggehäuses angeboten. Jetzt gab Zippo bekannt, dass Sie erstmals auch das Innere Ihres Feuerzeugs Ihren Wünschen entsprechend verändern können. Mit einer neuen Reihe auswechselbarer Feuerzeugeinsätze passt jeder Einsatz der Kollektion in ein reguläres Zippo Feuerzeuggehäuse, sodass Ihre eigene, portable Flamme personalisierbar ist. Für viele Personen sind die individuellen Accessoires, die sie mit sich führen, wie Spiegel ihrer Persönlichkeit. Dementsprechend ist der Trend zur Personalisierung von Produkten zu einem bedeutenden Statement geworden: Ich möchte meine Produkte auf meine Weise, passend zu meinem Lebensstil nutzen.Sei es der Skatepark oder die Werkstatt, seien es Abenteurer oder urbane Entdecker –der Wunsch zur Anpassung bestehender Produkte anstelle des Neukaufs ist ein zunehmender Trend, dem sich Zippo annimmt.Dieses Potenzial bildet seit jeher den Mittelpunkt von Zippo. George B. Duke, Inhaber und Chairman Of The Board von Zippo, erklärt ein einem aktuellen Interview mit einem Zippo-Feuerzeug in seinen Händen, dass „…man viel mit einem Metallgehäuse anstellen kann.“ Zippo hat ein stolzes Erbe und als Designikone ermöglicht das Unternehmen seit Jahrzehnten seinen Fans weltweit ihrer Individualität Ausdruck zu verleihen. Mit den neuen Einsätzen bietet die amerikanische Kultmarke jetzt eine zusätzliche Personalisierungsmöglichkeit, bei der auch die Flamme individuell an die Kundenwünsche angepasst werden kann. Die Kollektion der Feuerzeug-Einsätze besteht aus drei verschiedenen Modellen: dem Single-Torch-Einsatz, dem Double-Torch-Einsatz und dem Lichtbogen-Arc-Einsatz.Alle Feuerzeug-Einsätze können mehrfach neu befüllt werden, um jahrelang Freude mit dem Produkt zu haben. Bei der Entwicklung wurde genau darauf geachtet, mit den neuen Einsätzen die Merkmale des ursprünglichen Zippo Feuerzeug-Einsatzes bei zubehalten: der ikonische 3-2-3-Kamin-Look und der unverwechselbare „Click-Sound“, das mittlerweile zu einem Markenzeichen geworden ist.Lucas Johnson, Senior Brand Manager, Global Marketing bei Zippo, sagte zur Produkteinführung: „Wir wurden schon immer vom Trend zur Personalisierungund von den Wegen, auf die Verbraucher ihre Produkte passend zu ihrer Individualität gestalten, inspiriert. Wir entwickeln Produkte, die Freiheit in der Auswahl und im Ausdruck lassen. Mit unserer neuen Feuerzeugeinsatz-Kollektionbieten wir nicht nur eine Auswahlmöglichkeit zum Design, sondern auch zur Funktion. Ein Feuerzeug, mehrere Flammen, eine Kultmarke!“

Zippo Feuerzeug-Einsätze liegen preislich zwischen 17,95 € und 19,95 € UVP und sind jetzt unter Die neuenFeuerzeug-Einsätze liegen preislich zwischen 17,95 € und 19,95 € UVP und sind jetzt unter https://www.zippo.de/de/251-einsatze erhältlich.