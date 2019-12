Zippo: lanciert Gaming-Performance-Handwärmer

In der Welt des professionellen E-Sports, in der Spiele innerhalb von Millisekunden gewonnen oder verloren werden, können warme Hände tatsächlich der entscheidende Unterschied zwischen Sieg und Niederlage sein. HeatBank 9s, ein wiederaufladbarer Handwärmer, ist das erste Gaming-Performance-Produkt der amerikanischen Kultmarke Zippo, Schöpfer des legendären winddichten Feuerzeuges. Top E-Sports-Spieler, wie Dizzy und Ace von der amerikanischen Profi-E-Sports-Organisation NRG, kennen das Bedürfnis nach warmen, agilen Händen. Oft sind sie live auf der Bühne oder beim Streaming mit Einweghandwärmern zwischen Spielen zu sehen. Hier setzt Zippo an –mit einem wiederaufladbaren, ergonomisch gestalteten Handwärmer, der immer wieder verwendet werden kann. Zippo hat schon über 80 Jahre lang Erfahrung zum Thema Wärme gesammelt. Das neue Performance-Peripheriegerät bietet mit sechs Heizstufen bis zu neun Stunden Wärme, die garantiert auch beim angespannten Turnierfinale anhalten. Der wiederaufladbare Handwärmer Zippo HeatBank 9s dient zudem als tragbares Ladegerät und versorgt mobile Geräte wie Headsets und Gaming-Controller mit Strom. So sind die Spieler immer bereit, ihre Gewinne zu feiern! Zur Feier von Zipposerstem Gaming-Performance-Produkt, arbeitet die Marke mit den NRG-Superstars Dizzy, Ace und Mohr zusammen. Sie teilen wertvolle Tipps, wie genau die Spieler mit warmen Händen ihre Spiele gewinnen –in gestreamten Spielsitzungen im nächsten Monat mithilfe der Heatbank 9s von Zippo.

William Kolasa, Senior Director of Integrated Marketing Communications bei Zippo, sagt: „Zippohat schon immer Performance-Produkte entwickelt, die über lange Zeiträume halten –von unseren originalen winddichten Feuerzeugen bis hin zu unserem neuen wiederaufladbaren Handwärmer HeatBank 9s. Er bietet bis zu neun Stunden Wärme und kann USB-Geräte wie Headsets, Controller und Smartphones mit Strom versorgen, die allgemein für E-Sports und Gamer unerlässlich sind. Wir freuen uns sehr, mit den NRG-Teamkollegen Dizzy, Ace und Mohr -drei Spitzenspielern -zusammenzuarbeiten, um den limitierten NRG x Zippo HeatBank 9s wiederaufladbaren Handwärmer auf den Markt zu bringen. Dies ist der erste Schritt in einem weiterwachsenden Engagement, den Spielern das ultimative Zubehör für ihr Spiel zur Verfügung zu stellen.“ Der wiederaufladbare Handwärmer HeatBank 9s und das komplette Sortiment der Handwärmer von Zippo sind ab sofort hier erhältlich: https://www.zippo.de/de/222-heatbanks-wiederaufladbarer-handwarmer