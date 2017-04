Gerade wurde es angekündigt, We Will Never Die ist die neue Single aus dem kommenden Album New Awakening, das am 28.04. über Metalville / Rough Trade veröffentlicht wird.

Die schwedische Band Days of Jupiter ist bereit, die Welt mit ihrer bombastischen, melodischen und harten/schweren Art des Hard Rock im Sturm zu erobern. Die Band sucht nach Einflüssen auf beiden Seiten des Atlantischen Ozeans. Sie verbindet amerikanischen Metal mit klassischem Hard Rock aus Europa und schafft somit ihren ganz eigenen Mix.

Das Video zu We Will Never Die könnt Ihr hier sehen:

