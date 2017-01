Don’t Try This: Neues Video zu „Suffocation“ online

Auf dem Weg zur Veröffentlichung ihres Albums „Wireless Slaves Deluxe Edition“, lassen sich DON’T TRY THIS nicht lumpen und legen ein neues Video vor. „Suffocation“ heißt der Song, welcher der musikalischen Vielfalt ein visuelles Gesicht verleiht. Anders als bisher gewohnt, lassen die fünf Dessauer ein für ihre Verhältnisse überraschend konzipiertes Musikvideo in schrillen Farben und gut platzierten On-Screen-Lyrics über die Bildschirme ihrer #DttFamily flimmern.

Für die visuelle Produktion sind Johannes Boehlig und Stanislav Gvozd verantwortlich.

Auf „Wireless Slaves“ dient „Suffocation“ nicht nur als Openingtrack, sondern beschreibt lyrisch und ausführlich dessen Inhalt und ist somit Namensgeber der Scheibe.

-Like puppets we walk around. Wireless slaves!-

Wer bis jetzt noch nicht viel von DON’T TRY THIS gehört hat, sollte sich noch bis zum 31.03.2017 gedulden und sich das kommende Album „Wireless Slaves Deluxe Edition“ sichern, welches deutschlandweit in allen bekannten Läden und auch online zu erwerben sein wird. Das Video findet ihr unter diesem Link: https://www.youtube.com/watch? v=4-uAOIlIIug&feature=youtu.be

Alle weiteren Infos und ein paar Hörproben findet ihr hier:

Quelle: www.metal-promotions.de

