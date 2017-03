Don’t Try This – neues Video zu ‚When They Rise‘ online

Don’t Try This – neues Video zu ‚When They Rise‘ online

Wenige Wochen nach ihrem Release von Suffocation gehen Don’t Try This nun mit der nächsten Single When They Rise, aus ihrem am 31.03.2017 erscheinenden Album Wireless Slaves Deluxe Edition an den Start und packen dazu noch ein spektakuläres Musikvideo obendrauf:

Gängiges Konzept neu erfunden: Im Videoclip zur neuen Single des Albums passieren Dinge, die zum Nachdenken anregen – je nach Interpretation, der mediale Massenkonsum oder eine altbekannte Postapokalyptische Zeit.

Das Lyric/Musikvideo, zeigt eine vollanimierte, fiktive Welt, die das Ende der Zivilisation und dessen Neuanfang in Endlosschleife widerspiegelt.

Album Pre-Order

Bald könnt ihr die Dessauer Modern-Metal-Helden auch auf der Gleichnamigen When They Rise – Tour erleben:

31.03. Dessau, Altes Theater

01.04. Itzehoe, Panoptikum

07.04. Wolfenbüttel, KuBa-Kukturhalle

09.04. Hamburg, Pooca Bar

13.04. Frankfurt am Main, Elfer Club

14.04. Leipzig, Four Rooms

15.04. Freiberg, Train Control

20.04. Essen, Panic Room

21.04. Düsseldorf, Exit

22.04. Berlin, Blackland

29.04. München, Freizi

Website – Facebook

