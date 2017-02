Im Zuge ihres aktuellen Releases „“ machen die niederländischen Metalheadsim März erneut die Straßen unsicher. Die Tour startet am 10. März in Ibbenbüren und endet am 18. März im belgischen Witgoor. Alle Daten und Ticketlinks sind weiter unten zu finden.

Der langerwartete FOR I AM KING Debüt-Langspieler „Daemons“ führt den Hörer in eine Welt voller Erzählungen und Mythen. Ein 37-minütiger Ritt durch ein Album, das gefüllt ist mit ungezügelten Metal Riffs, einprägsamen Melodien, bösartigen Vocals und einem niemals endenden Schlagzeug-Groove. Die Botschaft der Band ist simpel: „just Metal“ – basierend auf Freundschaft, Arbeitsethos und Leidenschaft.

Mit „Daemons„, das im Frühsommer 2016 bei Redfield Records erschienen ist, sind die Ziele für FOR I AM KING hoch gesteckt und ihr Ziel anvisiert, also seid bereit!

Videoclip ‚The Crone‘:

https://www.youtube.com/watch?v=dNVsFFL9unM

Tourdata:

10-03 II JKZ Scheurne, Ibbenbüren, Germany

11-03 II Moritzbastel, Leipzig, Germany

12-03 II Beerokracja, Warsaw, Poland

13-03 II Novitatis, Dresden, Germany

15-03 II Don’t Panic, Essen, Germany

16-03 II Bei Chez Heinz, Hannover, Germany

17-03 II Canal 10, Saint Ghislain, Belgium

18-03 II JG Schanier, Witgoor, Belgium