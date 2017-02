Trübe Winter-Einöde ist dieser Tage in Wacken nicht zu finden. Denn seit heute Mittag sind die Türen der ersten Wacken Winter Nights geöffnet. Und während die rund 3.500 Besucher sich von über 30 verschiedenen Künstlern bespaßen lassen, kommen weitere wohltuende Klänge aus dem Headquarter des Veranstalters. Zwei Dutzend neue Bands sind für das Wacken Open Air bestätigt.

„Das Bandpaket beinhaltet das Programm für die Wackinger Stage und den Biergarten – hat aber zudem noch weitere Schmankerl im Angebot. Neben einigen Wacken-Veteranen haben wir auch diverse Premieren dabei“, so Thomas Jensen, Veranstalter des Wacken Open Air.

Einer der Veteranen ist die Band Corvus Corax. Zum fünften Mal betreten die „Könige der Spielleute“ das Holy Wacken Land und rocken 2017 mit feinster Mittelalter-Musik die Wackinger Stage. Außerdem dürfen sich nicht nur die Besucher der Wacken Winter Nights über einen Auftritt von Harpyie freuen. Auch im Sommer wird das Sextett beim W:O:A® ihren unverwechselbaren Sound aus Dudelsäcken und harten Metal-Riffs in den hohen Norden bringen. Etwas weniger Equipment braucht dieses Mal der Sänger der Band Sacred Reich, Phil Rind. 2017 wird mit seiner Spoken-Word Performance 2017 wieder in Wacken halt macht.

Insgesamt wurden 27 neue Bands für das Wacken Open Air 2017 veröffentlicht: Asrock, BaiBang, Blaas of Glory, Blechblosn, Charlie Harper, Corvus Corax, Ereb Altor, Fuchsteufelswild, Ganaim, Harpyie, Mambo Kurt, Mr. Irish Bastard, NullDB, Omnium Gatherum, Pampatut, Phil Rind, Saor Patrol, Skálmöld, Skorbut, Sub Dub Micromachine, Tears for Beers, The O’Reillys, Turbobier, TV Smith, Versengold, W:O:A Firefighters, Whiskey Dick

Das komplette Billing mit den neu veröffentlichten Bands gibt es unter www.wacken.com. Wer sich die größte Metal-Party der Welt nicht entgehen lassen will, der kann sich unter www.metaltix.com ein Ticket für das Wacken Open Air 2017 sichern. Das reguläre 3-Tages-Festivalticket kostet 220€ inkl. Gebühren (zuzüglich Versandkosten + Systemgebühr).

