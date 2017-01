Man mag es kaum glauben, aber trotz derzeit nasskalter Temperaturen kündigt sich die Open-Air-Saison 2017 an! „Angegrillt“ wird für Freunde metallischer Rockklänge wie gewohnt auf dem Rock Hard Festival, das im Vorjahr restlos ausverkauft war. Kein Wunder, dass der Vorverkauf bereits auf Hochtouren läuft…

Ganz druckfrisch auf den Postern steht die schwedische Kultband OPETH, deren phantasievolle Klangwelten mit Ausflügen in Prog-, Folk- und Death Metal-Sphären ein immer größeres Publikum erreichen. Konsequenterweise wurde diese Einzigartigkeit von den Plattenkäufern in 2016 mit einer „Nummer 1“-Platzierung in den deutschen Charts belohnt. Damit nicht genug: Den diesjährigen Doppelschlag machen die Senkrechtstarter BLUES PILLS perfekt, die den Chart-Gipfel einige Monate vorher erklommen. Der Erfolg der Retrorocker (Einflüsse: Janis Joplin, Rory Gallagher, Led Zeppelin, Black Sabbath) ist eine kleine Sensation, wenn man bedenkt, dass hier ausnahmsweise unermüdliche Tourneen und musikalische Qualität ausschlaggebend waren und weniger das Marketing-Budget einer großen Plattenfirma.

Den musikalischen Gegenpol markieren die polnischen Black-Metaller BEHEMOTH um den charismatischen Frontmann Adam „Nergal“ Darski, die mit einer atemberaubenden Show dem Amphitheater einheizen werden.

Mit der US-Legende FATES WARNING gibt endlich die vielleicht wichtigste Progressive-Metal-Band wieder ihre Visitenkarte ab, während die dänischen Rocker D-A-D mit einem brandneuen Album zur ausschweifenden Party einladen. Von der kalifornischen Abrissbirne EXODUS und den schwedischen Doomstern CANDLEMASS erwarten die Fans Klassiker en masse. Die „Tulpenschlächter“ ASPHYX kommen mit „Incoming Death“ über die Grenze gedonnert. SKYCLAD haben für ihren Folk Metal garantiert eine Geige im Gepäck, während die Okkult-Rocker BLOOD CEREMONY in Kanada eine Flöte einchecken. Vom ehemaligen Manowar-Gitarristen ROSS THE BOSS behauptet man, dass er das gewaltige Songmaterial der True-Metal-Legende besser im Griff hat als seine ehemaligen Mitstreiter. THE DEAD DAISIES sind eine hochkarätig besetzte Rock´n´Roll-Maschine mit ehemaligen Whitesnake-, Thin Lizzy und Mötley Crüe-Mitgliedern, während der Gitarrist ROBERT PEHRSSON wiederum im schwedischen Underground bestens vernetzt ist. Und mit SECRETS OF THE MOON, KETZER, DUST BOLT und MANTAR treten vier deutsche Bands auf, die in den vergangenen Jahren die deutlichsten Fortschritte gemacht haben.

Wie immer also ein handverlesenes, originelles Programm der Rock-Hard-Redaktion mit exklusiven Auftritten und den heißesten Themen der Szene!

Nur 7.500 Karten werden für das mit Sicherheit bis auf den letzten Platz gefüllte Amphitheater verkauft, das mit seinen aufsteigenden Rängen für die perfekte Sicht aufs Bühnengeschehen sorgt. „Das vergleichsweise intime Ambiente ist nach wie vor der größte Pluspunkt der Veranstaltung“, betonen die Rock-Hard-Macher einmal mehr den stets familiären Charakter des Festivals, bei dem sich die Musiker gerne unter das Publikum mischen und die Fans mit Sprechchören die Security (!) feiern. Metal Market, Gitarren-Equipment zum Ausprobieren, ein multimediales Biergarten-Programm und eine Nacht-Disco im neuen Design runden das Programm ab.

Die 3-Tages-Tickets kosten 86,90 Euro inklusive aller Gebühren (Ticket + Camping: 108,40 Euro)

Ticketlink:

http://shop.rockhard.de/rock- hard/rock-hard-festival.html

Aktuelle Informationen, Videos und Interviews der beteiligten Bands sowie Impressionen vom Gelände findet man auf den Festival-Pages: www. rockhardfestival.de

www.facebook.com/ rockhardfestival

Das bisherige Billing fürs ROCK HARD FESTIVAL 2017:

OPETH

BEHEMOTH

BLUES PILLS

FATES WARNING

D-A-D

EXODUS

CANDLEMASS

ROSS THE BOSS

THE DEAD DAISIES

ASPHYX

SKYCLAD

SECRETS OF THE MOON

MANTAR

KETZER

BLOOD CEREMONY

ROBERT PEHRSSON‘S HUMBUCKER

DUST BOLT

NIGHT DEMON

