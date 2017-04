Festivalname: Sweden Rock Festival 2017

Bands: A Tribute To Led Zeppelin, Aerosmith, Alter Bridge, Amorphis, Art Nation, Artch, Black Ingvars, BLACK STAR RIDERS, Bob Wayne & The Outlaw Carnies, Candlemass, Clutch, Edguy, Electric Boys, Fates Warning, Gotthard, Grand Magus, Grave Digger, Great King Rat, Heavy Tiger, Iced Earth, In Flames, Kansas, King’s X, KIX, Knogjärn, Leading Light, Lionheart, Lost Society, Merciless, Metal Church, Ministry, Motvind, Mustasch, Myrkur, Nifelheim, Nocean, Phil Campbell & The Bastard Sons, Picture, Primal Fear, Primus, RATT, Rhapsody, Rival Sons, Rob Tognoni, Running Wild, Sator, Scorpions, Skeleton Birth, Svartanatt, The Brandos, The Dead Daisies, The Haunted, The Rant Band, Thunder, Thyrfing, Treat, Va Rocks, Valkyria, Venom, Veonity, Voivod, Warlock, Wintersun, Wishbone Ash, Y & T

Ort: Sölvesborg

Datum: 07.06.2017 – 10.06.2017

Kosten: ca. 250 €

Besucher: 34.000 erwartet

Genres: Metal, Rock

Link: http://www.swedenrock.com/

Das Festival mit der fulminantesten Homepage, von der man sich mitunter dezent erschlagen fühlen kann, trägt den Namen Sweden Rock Festival 2017, wird dieses Jahr 25 Jahre alt, findet, wer hätte es gedacht, in Schweden statt und bietet – das muss man sich nicht unbedingt denken – auch Metal an. Angenehmerweise sogar ziemlich breitgefächerten Metal.

Ein Blick auf die Bandliste lässt auch den einen oder anderen Dauer-Festival-Besucher aufhorchen. Neben sehr bekannten, aber auch in diesem Jahr eher häufig vertretenden Bands wie In Flames oder Iced Earth treten Perlen wie Nifelheim oder Candlemass auf. Außerdem sollte man die Chance nutzen, sich Ministry oder Venom zu Gemüte zu führen, da bei beiden Truppen das Ablaufdatum bald erreicht sein dürfte.

Wer Anfang Juni eine Reise nach Schweden plant, sollte sich dreimal überlegen, ob er dieses Festival wirklich auslässt. Die Bandkombination ist in hier in Deutschland so nicht vorzufinden und die Bilder auf der Homepage lassen einiges an Qualität erhoffen (die, zugegeben, auch ihren Preis hat)!

Kommentare

Kommentare