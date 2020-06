1. Siegener Wohnzimmer Geballer am 20.06.2020 (Vorbericht) / Time For Metal ist mit den Bands Purify, Mindreaper und Eraserhead live vor Ort!

Künstler: Purify, Mindreaper, Eraserhead

Ort: Vortex Surfer Musikclub, Auf den Hütten 4, 57076 Siegen

Datum: 20.06.2020

Genre: Thrash Metal, Death Metal

Besucher: Streamingkonzert

Kosten: keine

Veranstalter: Vortex Surfer Musikclub, Siegener Metaller Geballer, Purify, Mindreaper, Eraserhead

Link: https://www.facebook.com/events/668884297023020/

Während das Siegener Metaller Geballer am 12.09.2020 hoffentlich in die zwölfte Runde geht, wird es am 20.06.2020 mit dem 1. Siegener Wohnzimmer Geballer zu einer Premiere kommen.

Das 1. Siegener Wohnzimmergeballer, eine Livestream-Veranstaltung der Extraklasse, präsentiert euch mit Purify, Mindreaper und Eraserhead gleich drei extraordinäre Bands.

Purify, die Reference Class A – Thrash Metal Band aus Mainz/Wiesbaden wird es richtig krachen lassen. Sie nennen Bands wie Exodus, Overkill, Megadeth, Forbidden und Demolition Hammer als ihre größten Einflussgeber. Mittlerweile über die Region bekannt, sind sie für ihre legendären Mett and Greets, mit denen sie sich kulinarisch über Wasser halten. Am Mikrofon bzw. am Wischmopp haben Purify mit Mönch einen Sänger, der manchmal in seinen Erzählungen in den Songpausen nicht zu stoppen ist, sodass die restlichen Bandmitglieder auch schon mal die Songs ohne ihn beginnen müssen. Heraus kommt dabei ein überaus spaßiger und bodenständiger Thrash Metal, der auf lange Liveerfahrung der Band fußt. Beleidigungen des Publikums und umgekehrt sind nicht auszuschließen, denn auch dies gehört zur Show der wohl beklopptesten deutschen Thrash Band Purify.

Die Wetzlarer Mindreaper können auf eine langjährige Banderfahrung zurückgreifen und stehen für melodischen Death/Thrash Metal. Zu den Höhepunkten der Band zählt wohl unzweifelhaft eine Supporttour mit Six Feet Under (2016). Weitere Höhepunkte sind eine Headliner-Tour durch Russland (2017), die sie bis Sibirien führte. Eine weitere Tour führte sie 2018 in die Tschechische Republik, nach Polen und die Slowakei. Ihr zweites Album mit dem Titel Mirror Construction (…A Disordered World) veröffentlichten sie letztes Jahr. Die gesamte Produktion, Mastering und Recording übernahm niemand Geringeres als Andy Classen (Holy Moses, Richthofen, Seelen Walzer).

Die Limburger/Gießener Death Metal Band Eraserhead ist bereits 2008 aus David Lynch‘s gleichnamigen Film entsprungen. Eraserhead haben sich nach einigen Besetzungswechseln zum jetzigen Line-Up zusammengefunden. Sie orientieren sich stark an den amerikanischen und skandinavischen Vorbildern der 90er-Jahre, drücken ihrer Musik jedoch einen eigenen Stempel auf. Unnachgiebige Härte, gepaart mit treibendem Groove und Melodie ist angesagt.

Wir von Time For Metal werden live dabei sein und euch von diesem besonderen Event vor Ort berichten. Also endlich wieder ein echter Livebericht von uns!

Das Event ist eine Charity Veranstaltung für den Vortex Surfer Musikclub und ihr habt die Möglichkeit, online dabei zu sein! Unter den Teilnehmern werden tolle Sachen verlost, zum Beispiel (signierte) CDs usw. Ihre Unterstützung zugesagt in dieser Form von Giveaways haben u.a. Mantar, Revel In Flesh, Sabiendas, Commander, Trial Of Death, Bloodspot, Mindreaper, Death By Exile, Eraserhead, Purify und einige mehr.

Hier geht es zum Event: https://www.facebook.com/events/668884297023020/

Also kommt beim Stream vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall!

Wenn ihr Spaß an der Übertragung habt, dann unterstützt diese bitte mit einem „virtuellen Ticket“:

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, seine Solidarität zum Vortex Surfer Musikclub zu zeigen:

Via PayPal.Me: https://www.paypal.me/vortexsurfer

Via BetterPlace.Me: https://www.betterplace.me/vortex-vs-corona

Via Eventbrite: https://www.eventbrite.de/o/vortex-surfer-musikclub-16419325323