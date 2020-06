Starblind: „Black Bubbling Ooze“ wird am 31.07.2020 veröffentlicht

Am 31. Juli 2020 wird das neue Album der schwedischen Heavy Metal Band Starblind – Black Bubbling Ooze via Pure Steel Records auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 17. Juli 2020.

Nach zwei Alben mussten die Schweden Starblind 2016 einen Sängerwechsel verkraften. Das dritte Werk mit Marcus S. Olkerud zeigte bereits die Richtung des Quintetts auf, die sie nun mit dem vierten Werk Black Bubbling Ooze in Richtung Perfektion treiben.

Wunderbare Gitarrenläufe des Duos Björn Rosenblad und Johan „J.J“ Jonasson, gerne auch im Twin-Modus, zeigen den melodischen Metal-Ansatz auf. Der hämmernde Bass von Daniel Tillberg bildet zusammen mit den Trommelkünsten von Zakarias Wikner eine solide und schwere Grundlage, die dein Herz höherschlagen lässt. Dazu darf ein Sänger zu Gehör kommen, der es schafft, die acht Kompositionen in die klassischen Bahnen des Heavy Metal zu lenken. Natürlich bleiben auch dieses Mal Vergleiche zu Iron Maiden nicht aus, doch auf diesem Qualitätslevel müssen andere, ähnlich geartete Formationen erst einmal agieren.

Starblind werden mit Black Bubbling Ooze ganz gewiss viele neue Freunde finden.

Coverartwork: Timo Wuerz – http://www.timowuerz.com/

Black Bubbling Ooze Tracklist:

1. One Of Us

2. At The Mountain Of Madness

3. Here I Am

4. Crystal Tears

5. The Man Of The Crowd

6. Room 101

7. The Reckoning

8. The Young Man

Line-Up:

Marcus Sannefjord Olkerud – Vocals

Björn Rosenblad – Guitars

Johan Jonasson – Guitars, Keyboards

Daniel Tillberg – Bass

Zakarias Wikner – Drums

https://www.starblind.se/

https://www.facebook.com/StarBlindtheBand/

https://www.instagram.com/starblind_official/

https://twitter.com/starblindband

https://www.bandsintown.com/a/479265-starblind

https://myspace.com/starblindtheband

https://www.last.fm/music/Starblind

https://www.reverbnation.com/starblindtheband